El PP denuncia «falta de avances» en las infraestructuras estatales de Pontevedra

El Partido Popular de Pontevedra ha criticado este martes lo que califica como un «constante maltrato» del Gobierno central hacia las infraestructuras estatales pendientes en la ciudad y en la provincia. La senadora Pepa Pardo y el diputado en el Congreso Pedro Puy comparecieron junto al portavoz municipal del PP en Pontevedra, Rafa Domínguez, para reclamar avances en actuaciones como el nudo de Bombeiros o el paseo de Marín, además de mostrar su rechazo a la propuesta de transferencia de la AP-9 aprobada en el Congreso.

Pepa Pardo centró parte de sus críticas en el nudo de Bombeiros, una actuación que, según señaló, permanece paralizada desde hace más de veinte meses después de que en noviembre de 2024 se detectasen problemas en el terreno que obligaron a modificar el proyecto. La senadora aseguró que el Partido Popular continúa sin recibir respuestas a las iniciativas presentadas en el Senado y en el Congreso sobre esta infraestructura.

«Las infraestructuras estatales en Pontevedra están bloqueadas», afirmó Pardo, quien también mencionó otras actuaciones pendientes como el paseo de Marín o la solución a los problemas de inundaciones en la autovía en el entorno con el municipio vecino. A su juicio, la situación del nudo de Bombeiros es «el caso más flagrante», al considerar que continúa sin calendario, presupuesto ni previsión de ejecución.

La senadora también dirigió sus críticas al alcalde de Pontevedra y al BNG, a los que acusó de mantener una complicidad con el Gobierno de Pedro Sánchez por su apoyo parlamentario. «El Ejecutivo socialista no ha sido capaz de sacar adelante esta obra en más de ocho años», señaló.

Noticias relacionadas

Por su parte, Pedro Puy centró su intervención en la transferencia de la AP-9 a Galicia, una cuestión que, según indicó, presenta «muchas cosas sin aclarar», especialmente en lo relativo a la financiación de las obras vinculadas a la autopista. El diputado popular puso como ejemplo precisamente el nudo de Bombeiros y el acceso norte de Pontevedra, además de otras actuaciones previstas en la provincia.