El Pontevedra refuerza su defensa con la incorporación de Reda Ergouai

El Pontevedra Club de Fútbol continúa dando forma a su plantilla para el inicio de la competición. El conjunto granate ha confirmado la llegada de Reda Ergouai, defensa central de 23 años que procede del Deportivo Aragón, filial del Real Zaragoza.

El nuevo futbolista del Pontevedra cuenta con doble nacionalidad franco-marroquí y ha sido internacional sub-20 con Marruecos. Su incorporación ocupará una de las fichas sénior que todavía tenía disponibles el club.

Ergouai ya sabe lo que es jugar en Pasarón. Lo hizo con el Deportivo Aragón durante la fase de ascenso de la temporada 2023/24, en una eliminatoria en la que el Pontevedra consiguió remontar como local antes de medirse posteriormente al Betis Deportivo. Tras aquella campaña, una importante lesión de rodilla le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante el siguiente curso.

Ya recuperado, el central volvió a competir la pasada temporada en Segunda RFEF, participando en 22 partidos, 15 de ellos como titular. Antes de incorporarse a la estructura del Real Zaragoza también pasó por las categorías inferiores del Gil Vicente y del Nîmes.

Noticias relacionadas

Con este movimiento, el Pontevedra añade juventud a su línea defensiva y completa una de las operaciones que tenía pendientes en la recta final de la planificación. La dirección deportiva mantiene ahora su atención en el ataque, donde pretende incorporar todavía dos futbolistas más.