Una Peregrina «multitudinaria» impulsa el turismo y la economía local

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, hace un balance especialmente positivo de los diez días de las fiestas de la Peregrina, que califica de «multitudinarias» y «maravillosas». El regidor enmarca la celebración dentro de ese «verano redondo» con el que el Concello presentó una programación estival formada por más de 300 actividades entre julio, agosto y septiembre.

La sensación de una ciudad llena tiene también reflejo en el alojamiento. Los hoteles de Pontevedra se situaron cerca del 100% de ocupación en el ecuador de agosto, coincidiendo con las fiestas, según la Asociación de Hoteleros de Pontevedra. La entidad, que agrupa a doce de los 17 hoteles existentes en el municipio, mantiene además buenas perspectivas para la segunda mitad del mes.

El dato supone un salto respecto al comienzo del verano. Durante la primera quincena de julio, la ocupación media se había situado en torno al 75%, aunque el propio sector ya anticipaba entonces que agosto podía acercarse al lleno coincidiendo con la Peregrina. A ello se suma la evolución registrada en junio, cuando la ocupación hotelera en Pontevedra creció un 14% respecto al mismo mes de 2025, según datos difundidos por la Diputación a partir del INE.

Antes de arrancar las fiestas, las estimaciones del sector apuntaban precisamente en esa dirección. Hoteles y viviendas turísticas esperaban completar buena parte de su oferta, mientras bares y restaurantes comunicaban un elevado volumen de reservas. La Asociación de Hoteleros consideraba que la Peregrina añadía un impulso a un agosto ya de por sí fuerte, con mayor demanda y, en algunos establecimientos, tarifas algo más elevadas.

También las viviendas de uso turístico reflejaron una elevada presión turística en el entorno de la ciudad. En la primera quincena del mes, las reservas en este tipo de alojamientos superaban el 85% en la comarca de Pontevedra, una referencia que amplía el impacto más allá de las plazas hoteleras de la capital y muestra el elevado movimiento de visitantes durante estas semanas.

Aunque todavía no existe un balance oficial del impacto económico de las fiestas de la Peregrina en la ciudad, responsables de establecimientos hosteleros reforzaron sus plantillas ante las previsiones de aumento de clientes. En el caso de A Gramola, por ejemplo, se estimaba incorporar entre cinco y diez trabajadores sobre una plantilla fija de 35 personas para atender el incremento de actividad.

El alcalde también puso el foco en unas condiciones meteorológicas que acompañaron durante toda la celebración. Según su balance, las ferias, las calles y los principales espacios de programación permanecieron con una elevada afluencia durante buena parte de las jornadas, especialmente en los conciertos de la plaza del Concello y A Ferrería. Lores destaca entre las citas más concurridas el espectáculo PONTEaRIR, que «desbordó A Ferrería, hacía tiempo que no la veía así».

A esa afluencia se suma, según el regidor, la ausencia de incidentes graves durante los diez días de fiestas gracias al comportamiento «cívico» de vecinos y visitantes y agradece el trabajo desarrollado por los servicios municipales, Protección Civil, Policía Local, empresas contratadas y personal encargado de la organización.

El alcalde valora además como «correctas» las medidas introducidas este año para reducir las molestias provocadas por las atracciones, entre ellas la unificación del hilo musical y las actuaciones destinadas a contener el exceso de ruido. Lores reivindica el trabajo que existe detrás de una programación de estas dimensiones y recuerda que su funcionamiento depende de numerosos servicios y profesionales.

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El final de la Peregrina no supone, en cualquier caso, el cierre del calendario estival. Pontevedra mantiene todavía citas como el concierto de Dani Fernández de este jueves, el Río Verbena Fest, la Festa do Demo y, ya en septiembre, la XXV Feira Franca.