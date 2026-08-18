«Miscelánea», un mundo de ensueño creado por el pontevedrés Pablo Méndez

Pablo Méndez vuelve a idear un espectáculo que fusiona un mundo de ensueño con la conexión real entre personas. Presentado en Fuenlabrada, en el Parque Ferial, el número del director artístico pontevedrés trasciende la comunidad para una primera puesta en escena que formará parte del calendario navideño de Madrid.

«Miscelánea» se presenta como un espectáculo inmersivo apto para todos los públicos que combina teatro visual, música en directo, tecnología y una dosis de fantasía. El objetivo detrás de la ejecución es transformar por completo la relación entre escenario y espectador: en lugar de una vista frontal, el espectáculo se articulará en 360 grados y envolverá a los espectadores desde cualquier punto de la sala.

El responsable del proyecto, Pablo Méndez, explicó la filosofía del número, basada en que «Miscelánea» sea un punto de encuentro y nexo común entre las personas. Como avanzó en la presentación del evento en la capital, este será «una brecha que se abrirá en distintos lugares y que, por tanto, nunca terminará de contarse».

Así, el espectáculo de Fuenlabrada abrirá un camino por diferentes localidades, todavía no anunciadas, donde se empezará a experimentar con ese relato creado por el equipo de Pablo Méndez Performances y, en parte también, por las impresiones del propio público al entrar en «un mundo mágico donde habitan los sueños».

El director apela a la energía colectiva de los espectadores como motor de la función, ilustrando que, al unirse toda la sala en uno, se genera una fuerza con los aplausos, la emoción y la ilusión que dota de vida a la historia y al espectáculo.

El primer paso, previo al comienzo del número, es la elección del asiento: los asistentes podrán integrarse en distintas «comunidades» dentro del universo «Miscelánea», escogiendo sectores como el de los Guardianes de los Sueños o Custodios de la Imaginación.

El reparto reúne a artistas nacionales e internacionales, con talentos procedentes de países como Taiwán o México. El primer personaje presentado es Maimai, con una estética basada en lo sorprendente, la fantasía y, a la vez, la alta costura.

Su traje ha sido ideado por el diseñador villagarciano Franco Quintáns, responsable de dirigir todo el proceso creativo del vestuario de «Miscelánea». Declaró que vestir a un artista es un reto y que hay que ir más allá de la costura: «Los trajes también deben ser un sueño. Nuestro trabajo no busca un disfraz, busca dar vida a un personaje».

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En esa línea, también es fundamental el trabajo de la coreógrafa Lucía Lima, cuyo papel además de ayudar en la dirección es el de coordinar a los artistas y cada escena siguiendo un hilo conductor claro. Así, «Miscelánea» se posiciona como una propuesta cultural diferente que viajará entre diferentes puntos de España.