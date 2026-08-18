Medio Ambiente traslada 500 peces del Gafos en Pontevedra ante el peligro de mortandad por la sequía

Personal de la Xefatura Territorial de Medio Ambiente de Pontevedra de la Xunta de Galicia retiró este martes alrededor de 500 peces del tramo medio-alto del río Toxal/Tomeza/Gafos para trasladarlos a zonas con mejores condiciones y evitar que mueran por la escasez de agua. La actuación, realizada a petición de Vaipolorío, permitió reubicar ejemplares de escalos, truchas y anguilas que todavía permanecían vivos pese al fuerte descenso del caudal.

La intervención llega apenas un día después de que Vaipolorío alertase de la aparición de numerosos peces muertos y de la existencia de charcas aisladas en distintos puntos del Gafos. Varias semanas sin precipitaciones han reducido el caudal hasta dejar algunos tramos completamente secos. No es, además, la primera vez que ocurre, pues la asociación ya denunció episodios de mortandad a finales de agosto de 2025 y en 2022, cuando la Xunta trasladó temporalmente a ejemplares supervivientes hasta que el río recuperó unas condiciones adecuadas.

La situación del Gafos refleja un problema que afecta a otros cursos fluviales del municipio. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, reconoce que el nivel de los ríos es especialmente bajo y asegura que el Lérez presenta un estiaje poco habitual, "creo que nunca estuvo así», señaló, al tiempo que recordó que el propio Gafos mantiene apenas «un hilo de agua». Ante este escenario, el regidor insiste en la necesidad de evitar consumos «irracionales o innecesarios» y advierte de que el agua es «un elemento básico y finito» cuya disponibilidad obligará a adoptar decisiones de futuro.

Pese a la sequía, Lores asegura que por ahora está garantizado el abastecimiento y pide tranquilidad, aunque apela al ahorro individual. El sistema mantiene capacidad para captar hasta unos 450 litros por segundo y, si esa cantidad dejase de estar disponible, el Concello podría recurrir al Pontillón do Castro para reforzar el suministro. El alcalde descarta de momento restricciones y considera más efectivo reducir voluntariamente los consumos prescindibles: «Si todo el mundo hace ese pequeño esfuerzo a título individual, será mucho más efectivo», defendió.