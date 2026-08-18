Marín recuerda a Carmen Pesqueira, «A Capirota», con un acto de homenaje y memoria

Marín volvió a rendir homenaje este martes a Carmen Pesqueira Domínguez, conocida como «A Capirota», en un acto organizado por la Asociación para la Recuperación da Memoria Histórica de Marín en la plaza que lleva su nombre, en la Rúa da Roda.

La cita, que comenzó a las 13.00 horas, reunió a vecinos y representantes vinculados al movimiento memorialista en una jornada dedicada a recordar la figura de una mujer marcada por la represión durante la Guerra Civil y la dictadura, y a mantener vivo su recuerdo dentro de la historia reciente del municipio.

El acto contó con la intervención de Andrea Nunes Brións, la participación musical de Zeltia Irevire y la aportación del recitador Ricardo Pazos, en una propuesta que combinó palabra, música y memoria para reivindicar la importancia de recuperar las historias de quienes sufrieron persecución y silencio durante décadas.

Momentos del homenaje. / Gustavo Santos

La plaza de A Capirota volvió así a convertirse en escenario de un encuentro de recuerdo y reconocimiento, en el que la asociación organizadora puso en valor la necesidad de seguir divulgando estas figuras y acercarlas a las nuevas generaciones.

Carmen Pesqueira Domínguez forma parte de la memoria colectiva de Marín como una de las personas represaliadas durante uno de los periodos más duros de la historia reciente. Su nombre permanece hoy ligado a este espacio público como símbolo de recuerdo y homenaje.

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El acto anual impulsado por la Asociación para la Recuperación da Memoria Histórica de Marín busca precisamente mantener ese vínculo entre pasado y presente, reivindicando la memoria como una herramienta para conocer la historia local y reconocer a quienes la protagonizaron.