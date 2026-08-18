«Hay que ser muy empática con las pacientes de quimio, para ellas es muy importante su pelo»

Las pelucas son una parte muy amplia del mundo de la peluquería y la imagen personal. Hay todo tipo de prótesis capilares dependiendo del resultado que se busque conseguir por estética, pero también son una necesidad prioritaria del día a día de personas con pérdida de cabello, especialmente para las pacientes de oncología. Ana Barros es una peluquera pontevedresa con un salón especializado en pelucas y voluminizadores, que acompaña y asesora a las mujeres en el proceso de recuperar su aspecto natural y su autoestima.

El principal cliente que pide una peluca o unas extensiones, ¿es por quimioterapia o radioterapia?

Hay dos tipos de clientes. Uno es el de quimio porque, sí, cuando le dan la noticia de que le va a caer el pelo viene a informarse, por lo menos, y preguntan por pelucas o por sombreritos, gorros o turbantes.

¿Sombreritos y turbantes? ¿Por qué en peluquería?

Porque es un complemento de la gente que no quiere una peluca en casa. Se ponen un turbante, un pañuelo, se sacan la peluca para dormir y se ponen turbantes… Es verdad que un turbante lo pueden encontrar en otros sitios. ¿Qué pasa? Que nosotros trabajamos turbantes oncológicos; tejidos especiales que no dan alergia. El tejido apropiado es de bambú; es muy suave y no roza. Pero bueno, para mí no es lo prioritario: esto es un complemento; la mayoría de personas que vienen aquí es para pelucas. Yo, como profesional de la peluquería, recomiendo y aconsejo una peluca oncológica.

¿Y el otro tipo de cliente?

Hay otra parte muy importante, que es porque hay mucha alopecia. Hay gente que le cae el pelo de arriba, también alopecia frontal… Muchísima gente. Hay quien la tiene por estrés, y después del proceso igual recupera el pelo, pero hay mucha gente que no.

Claro, usted habla de alopecia femenina, que imagino que es su cliente principal.

Sí. Lo que yo más trabajo es gente con quimio y luego señoras que tienen alopecia. También hay jóvenes que tienen una alopecia difusa y les falta pelo en algunas zonas. No solamente ponemos una peluca; tenemos prótesis que solo se ponen en la parte con pérdida, y debajo tienes tu cabello. No tiene por qué ser siempre pelucas completas.

Entonces, ¿a partir de qué edad viene esa cliente con alopecia?

La gran mayoría, el 90 %, a partir de los 60 años. Pero también hay gente joven que, de repente, por un sistema inmunológico débil, se quedan sin pelo desde jovencitas. Otra de las enfermedades que afecta también es la tricotilomanía, que las niñas que la tienen se agarran del pelo, lo van arrancando… Y lo pierden.

¿Y la gente que pierde todo el pelo busca una peluca que sea más parecida a como era su cabella natural?

Sí. Si no tienen pelo, me traen una foto: «Mira, mi pelo es este. Yo quiero más igual a mi pelo».

¿No suelen cambiar de estilo?

No, la gran mayoría no. Alguien muy atrevido podría ser… Pero, en general, no. Y es más, si no tienen pelo y van a estar mucho tiempo sin pelo, o toda la vida, compran dos pelucas.

¿Las dos iguales?

Sí.

¿Qué duración puede tener una peluca?

Una peluca bien cuidada, de fibra, tres años. De cabello natural, cinco.

¿Y qué mantenimiento requiere, una vez puesta? ¿O se lleva todo lo que dure hasta que haya que volver a recolocarla?

No, mantenimiento ninguno. Simplemente lavarla, hidratarla y peinarla en casa. El único cuidado que necesita es el mismo que nuestro cabello.

Y, cuando pone esas extensiones que contaba antes, que son como un parche, ¿cómo hace que se adapten al cabello natural de la persona?

Suelen ser de pelo natural y hay que cortarlas a medida, acortarlas, colocarlas… Porque no son extensiones; se llaman voluminizadores. Las extensiones van de abajo, enganchadas a nuestro propio pelo para hacerlo más largo, pero si yo no tengo pelo arriba, lo que me pongo es el voluminizador. Lo engancho en la parte de delante, y luego hay que personalizarlo. Puedes incluso ponerte un flequillo.

Cuando llega un cliente con un problema de pérdida de cabello, ¿con qué actitud viene? ¿Qué nota que siente?

Lo primero que hace cuando entra en la peluquería es preguntarme: «¿Me vas a atender aquí?». No, necesitan un espacio privado; buscan tranquilidad. Porque no quieren que los demás estén viendo cómo prueban la peluca. La peluquería es abierta: puedes fijarte en que la de al lado se está haciendo un corte, unas mechas o un tinte, pero esto no es lo mismo. Yo siempre digo que tengo una cabina privada para poder atender ese servicio. Algunas vienen con vergüenza, otras con miedo… Porque, si vienen de quimio, están en shock; les acaban de decir que tienen un cáncer, que les va a caer el pelo. Entonces todo esto es una información que desconocen. Algunas veces lloran, otras vienen eufóricas de más…

Claro, es muy difícil.

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La verdad es que es un trabajo súper satisfactorio. Sobre todo con las mujeres de quimio. Las que vienen con falta de pelo por otro motivo, ya se ven guapas y te lo agradecen muchísimo: «¡Qué guapa estoy! ¡Qué guapa me veo! Ya tengo seguridad de mí misma». Pero, las de quimio, es que tienen tanto miedo a salir disfrazadas... Porque es así: llegan y dentro de diez minutos se rapan y se van con otro pelo que no es suyo. Entonces, para mí, cuando de verdad aciertas, cuando de verdad sienten que tienes empatía con ellas, su satisfacción es tan grande que te abrazan: «¡Ay, gracias! Me lo hiciste pasar tan agradable, pensé que iba a ser peor. Creía que me iba a ver disfrazada…». Y claro, luego ellas se van con la autoestima alta y es tan satisfactorio…