Las fiestas de la Peregrina se despiden con los más pequeños tomando las atracciones

Las fiestas de la Peregrina llegaron ayer, lunes, a su fin después de diez días de celebración en Pontevedra. La última jornada tuvo a los más pequeños como principales protagonistas gracias al tradicional día infantil de las atracciones de la Alameda, que vuelve a servir de despedida de la feria antes de que la programación festiva dé paso a las próximas citas del verano.

Las atracciones aplican durante la jornada precios reducidos, lo que anima a numerosas familias a aprovechar las últimas horas de feria para regresar al recinto y repetir en sus propuestas favoritas. Carruseles, coches de choque y el resto de instalaciones vuelven así a llenarse de niños en un día que cada año se convierte en una de las estampas habituales del final de las fiestas.

Es también la última oportunidad para disfrutar del ambiente de la feria después de más de una semana acompañando la programación de la Peregrina. Frente a las grandes noches de conciertos y verbenas de los últimos días, la jornada de ayer adquirió un carácter especialmente familiar, con los niños ocupando el centro de una despedida que permite alargar un poco más las celebraciones.

La actividad se amplió por la tarde en el centro de la ciudad. A las 19.00 horas, la plaza de A Ferrería acogió Aquí Báilase, un taller de baile abierto al público. Dos horas después, a las 21.00 horas, fue el turno del concierto de AC Traspés en el mismo escenario, encargado de poner la música a las últimas horas de la Peregrina.

Con estas propuestas se cierra una programación que comenzó el pasado 7 de agosto y que durante diez jornadas ha llevado a distintos puntos de Pontevedra conciertos, verbenas, actividades para todos los públicos y numerosas citas festivas. La despedida de la Peregrina, sin embargo, no supone todavía el final de un verano que mantiene por delante varias de sus grandes citas.

La siguiente llegará este jueves, 20 de agosto, con el concierto de Dani Fernández en la explanada del Recinto Ferial, para el que las entradas continúan a la venta en la web oficial del cantante, danifernandezoficial.es. El mismo espacio acogerá los días 21 y 22 de agosto el festival Río Verbena, con un cartel que en esta edición incluye a grupos y artistas como Love of Lesbian, Siloé, Carlos Ares, La La Love You, Sidonie o León Benavente. El 23 de agosto, víspera de San Bartolomé, será el turno de la tradicional Festa do Demo.

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Septiembre mantendrá también el ritmo de actividades. La Feira Franca celebrará su vigesimoquinta edición los días 4 y 5, mientras que la salón de la cultura friki Lérez Up regresará el 12 y 13 de septiembre al Recinto Ferial. El calendario estival llegará oficialmente a su cierre con la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón, que se disputará en Pontevedra del 23 al 27 de septiembre.