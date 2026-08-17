Los Premios “Facendo Historia” de Marín reconocen el trabajo de cinco colectivos

Marín volverá a mirar a su historia el próximo 6 de septiembre con la celebración de la XIII edición de los Premios Facendo Historia, unos galardones impulsados por el Club de Opinión Portocelo dentro de las Xornadas-Reencontro coa Historia de Marín y que buscan reconocer a personas, colectivos y entidades que contribuyen a proyectar el nombre del municipio dentro y fuera de Galicia.

La edición de este año estará dedicada a cinco colectivos que, desde distintos ámbitos, representan parte de la identidad marinense y su capacidad de mantener vivas sus tradiciones, impulsar nuevos proyectos y poner en valor la localidad. Los reconocimientos recaerán en la Asociación por un Museo do Mar para Marín, la Organización de Productores de Pesca del Puerto de Marín (Opromar), el Centro Comercial Local Estrela de Marín y la Asociación de Laboreras de Marín Bolymar. Además, el Ballet de Galicia Diego Landín recibirá una mención especial.

La Asociación por un Museo do Mar para Marín será distinguida por su labor en la recuperación y divulgación del patrimonio marítimo, recopilando piezas y documentos relacionados con la historia del mar y de las gentes vinculadas a él. Por su parte, Opromar recibirá el reconocimiento por su trabajo en defensa de la actividad pesquera del Puerto de Marín y por sus iniciativas relacionadas con la igualdad y la visibilización del papel de las mujeres del mar.

El comercio de proximidad también tendrá protagonismo con el premio al Centro Comercial Local Estrela de Marín, por su labor de dinamización y promoción del comercio marinense a través de campañas y actividades destinadas a fortalecer el tejido comercial del municipio. Asimismo, Bolymar será reconocida por convertir a Marín en un punto de encuentro para cientos de palilleiras.

La mención especial será para el Ballet de Galicia Diego Landín, por haber vinculado a Marín un proyecto educativo y artístico consolidado como referente de la danza clásica y contemporánea a nivel internacional.

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El acto de entrega tendrá lugar en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial y estará abierto al público. La jornada comenzará a las 11.30 horas con la recepción de premiados e invitados, para continuar a las 12.00 horas con la apertura oficial y la intervención de la alcaldesa, María Ramallo. Posteriormente se presentarán las semblanzas de los homenajeados y, tras el discurso de clausura, la Coral Lembranzas ofrecerá el concierto ‘Facendo Historia’ en el vestíbulo del Concello.