Balance de actuaciones policiales
La Policía Local de Sanxenxo tramita 382 denuncias por orinar en la calle en julio
El balance mensual dejó además 1.694 denuncias de tráfico, 64 por botellón y 364 objetos perdidos recogidos en las dependencias policiales durante el mes pasado
C. P. C.
El aumento de población que experimenta Sanxenxo durante la temporada estival volvió a reflejarse durante el pasado mes de julio en el trabajo de la Policía Local. La centralita de la comisaría situada en Miraflores recibió a lo largo del mes un total de 2.540 llamadas de ciudadanos para solicitar ayuda, comunicar incidencias, presentar denuncias o pedir información.
Entre las actuaciones realizadas en la vía pública destacan las 382 denuncias tramitadas por orinar en la calle, que se convirtió en la infracción administrativa más frecuente durante julio. Estos comportamientos fueron detectados principalmente durante las horas nocturnas y están tipificados como infracciones graves en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Sanxenxo.
Las personas denunciadas por este motivo se enfrentan a sanciones económicas que pueden alcanzar los 400 euros. Las 382 actuaciones relacionadas con esta conducta representan, además, una parte muy importante de las 548 denuncias administrativas formuladas por los agentes durante el conjunto del mes.
El ocio nocturno dejó también 64 denuncias por realizar botellón y otras 29 relacionadas con ruidos. A ellas se sumaron 15 expedientes por incumplimientos de horarios en establecimientos hosteleros y una denuncia por exceso de aforo. En el ámbito de la circulación, la Policía Local tramitó otras 1.694 denuncias de tráfico durante julio.
El balance mensual recoge igualmente 364 objetos perdidos entregados en las dependencias municipales, de los que 145 ya pudieron ser devueltos a sus propietarios. Entre los enseres más habituales figuran anillos, documentación y teléfonos móviles, aunque también llegaron a comisaría llaves, tarjetas bancarias y dinero en efectivo.
Los objetos que no pueden ser entregados inicialmente a sus propietarios permanecen almacenados bajo custodia policial durante un periodo máximo de dos años. Si una vez transcurrido ese plazo nadie acredita legalmente su propiedad, la normativa municipal contempla diferentes destinos para esos artículos, que pueden ser destruidos, reciclados o donados a colectivos sociales.
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