El pico turístico en las Rías Baixas lleva las urgencias de Pontevedra y Salnés a niveles récord con 4.381 asistencias en el puente de San Roque

Los servicios de Urgencias de Pontevedra y O Salnés afrontaron el pasado fin de semana uno de los de mayor presión asistencial del verano, con 4.381 pacientes atendidos entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto. La elevada actividad coincidió con uno de los momentos de mayor afluencia turística del año, cuando la población de Pontevedra y, especialmente, de los municipios costeros de O Salnés se incrementa notablemente por la llegada de visitantes.

A este aumento estacional se sumó además la celebración de algunas de las principales citas festivas de agosto, entre ellas el final de las Festas da Peregrina en Pontevedra y la Festa da Auga de Vilagarcía de Arousa.

Tal y como informó este lunes el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, del total de asistencias, 2.983 correspondieron a los nueve Puntos de Atención Continuada (PAC) y otras 1.398 a las urgencias hospitalarias.

El PAC de A Parda, en Pontevedra, atendió a 538 pacientes durante los tres días, coincidiendo con el tramo final de las fiestas patronales de la Virgen Peregrina. La mayor presión se produjo el sábado, con 226 asistencias, frente a las 116 del viernes y las 196 del domingo.

También especialmente intensa fue la actividad sanitaria en Vilagarcía, coincidiendo con la multitudinaria Festa da Auga. El PAC de San Roque registró 492 urgencias durante el fin de semana, con 121 pacientes el viernes, 192 el sábado y 179 el domingo.

La presión en Sanxenxo

El otro gran polo turístico de la comarca también registró una elevada demanda. El PAC de Baltar, en Sanxenxo, atendió 483 asistencias, con 120 pacientes el viernes, 182 el sábado y 181 el domingo.

En Cambados se contabilizaron 370 urgencias; en Caldas de Reis, 304; en Marín, 270; en O Grove, otro de los municipios que multiplica su población durante agosto, 244; y en Bueu, 216. El PAC de Terra de Montes sumó otras 66 asistencias.

La acumulación de actividad refleja la fuerte presión que soportan los dispositivos sanitarios de la comarca durante las semanas centrales de agosto, cuando al incremento de residentes temporales y turistas se unen las grandes concentraciones derivadas de las fiestas patronales.

En los hospitales

La presión se trasladó también a los centros hospitalarios. Entre el viernes y el domingo, las Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP) recibieron 901 pacientes: 299 el viernes, 282 el sábado y 320 el domingo, jornada que concentró la mayor actividad.

Por su parte, el Hospital Público do Salnés, en Vilagarcía, atendió 497 urgencias, distribuidas entre las 155 del viernes, las 178 del sábado y las 164 del domingo.

En conjunto, los dos hospitales asumieron 1.398 asistencias urgentes en apenas tres días, mientras que la red extrahospitalaria se acercó a las 3.000.