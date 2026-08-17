Marín recuerda a Carmen Pesqueira «A Capirota»

Marín volverá este martes a la plaza de A Capirota, en la rúa da Roda, para mantener vivo el recuerdo de Carmen Pesqueira Domínguez, una de las figuras vinculadas a la memoria democrática de la localidad. La Asociación para la Recuperación da Memoria Histórica de Marín organiza, un año más, el acto anual de homenaje a su figura, que comenzará a las 13.00 horas.

La cita contará con la intervención de Andrea Nunes Brións, la actuación musical de Zeltia Irevire y un recital de Ricardo Pazos, en una jornada que combina memoria y cultura para recordar a una mujer cuya historia permaneció durante décadas silenciada.

Carmen Pesqueira Domínguez, conocida como «A Capirota», nació en Marín en 1907 y trabajaba como lavandeira y costureira. Su nombre quedó ligado a los episodios de represión que siguieron al golpe de Estado de 1936. Fue torturada y asesinada el 18 de agosto de ese mismo año en el Pozo da Revolta, en Mogor, después de enfrentarse a un grupo de falangistas que estaban agrediendo a un vecino. Tenía 29 años y era madre soltera.

Con el paso de los años, su figura se convirtió en un símbolo local de la resistencia frente a la violencia y de la defensa de la dignidad de las personas represaliadas durante la dictadura. La plaza que lleva su nombre, en la zona de A Roda, se ha convertido desde hace años en el punto de encuentro de este homenaje, donde familiares, representantes de colectivos y vecinos participan en un acto de recuerdo colectivo.

Desde la Asociación para la Recuperación da Memoria Histórica de Marín destacan la importancia de continuar celebrando esta cita para recuperar historias que durante mucho tiempo quedaron fuera del relato público y para transmitir a las nuevas generaciones el valor de la memoria.

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El acto de este martes volverá a unir palabra, música y poesía alrededor de una figura que forma parte ya de la historia reciente de Marín y del esfuerzo por recuperar la memoria de quienes sufrieron la represión.