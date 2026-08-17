Marín abre el Ciclo Teatro Galego con malabares y humor para todos los públicos

El Auditorio de Marín dará la bienvenida al mes de septiembre con una propuesta pensada para todos los públicos. El próximo domingo 6 de septiembre, a las 19.30 horas, arrancará el Ciclo Teatro Galego impulsado por el Concello de Marín y cofinanciado por la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), con la inclusión del espacio marinense en la Rede de Teatros e Auditorios de Galicia.

La primera cita del ciclo será «Sen Patrón», el nuevo espectáculo de la compañía gallega Pista Catro, una propuesta de nuevo circo en la que los malabares, el humor y el juego entre tres artistas se convierten en los protagonistas de una historia para disfrutar en familia. Las entradas ya están disponibles a través de Ataquilla por un precio de 2,50 euros (3 euros con gastos de gestión).

En «Sen Patrón», tres malabaristas se enfrentan al reto de compartir el control de un mundo en el que todo parece necesitar orden y coordinación. Las bolas, mazas y diábolos siguen sus propios patrones y movimientos, pero cuando todos quieren llevar la batuta al mismo tiempo, el equilibrio se transforma en un divertido caos.

La compañía propone así un espectáculo en el que los juegos de poder, los equilibrios imposibles y las situaciones cómicas sirven para descubrir que la verdadera magia no está en imponer un único mando, sino en aprender a colaborar y crear juntos.

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Con producciones como «Terra Buró», «Cabarés Pistacatro» o «Kamikaze», la compañía llega a Marín para abrir un ciclo que acercará al público distintas propuestas escénicas durante los próximos meses.