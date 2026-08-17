La eurovisiva Pastora Soler pone fin a las Festas da Peregrina más calurosas en años

La ciudad de Pontevedra despidió ayer las Festas da Peregrina más calurosas de los últimos años, con temperaturas que durante el día superaron con creces los 30 grados y que por la noche aún los rondaban. La voz eurovisiva de la cantante Pastora Soler puso fin a una semana de celebración caracterizada por el buen tiempo.

No eran todavía las siete de la tarde y un grupo de fans ya se encontraba guardando sitio en la primera fila ante el escenario en el que la sevillana ofrecería su concierto casi cuatro horas después. Ni el calor echó para atrás a un público que conoce bien su carrera profesional y que coreó a pleno pulmón cada uno de los temas que sonaron en la Praza de España.

Con su estreno en la ciudad han concluido los conciertos gratuitos de las fiestas grandes, que este año en su programa incluyeron a artistas como Miguel Ríos y grupos como M-Clan, La Casa Azul, Sidecars, Alana o las gallegas De Vacas.

El concierto de Pastora Soler congregó a público de varias generaciones. / RAFA VÁZQUEZ

Juanita Reina y Whitney

La actuación de Pastora Soler congregó a público de diferentes generaciones, pero especialmente a aquellos fans que más estuvieron a su lado durante el período en que se retiró de los escenarios, en 2014, después de sufrir problemas de miedo escénico y pérdida de confianza. Estuvo casi tres años retirada y regresó en 2017 con el disco «La calma». Ella misma explicó entonces que aquel parón le permitió volver a disfrutar de una profesión que había comenzado a generarle demasiada presión.

Como no podía ser de otro modo, su actuación de anoche comenzó con el género que la vio nacer, la copla. «Capote de grana y oro», «Trinia! y «Torre de arena» abrieron un repertorio ofrecido a través de un espectacular chorro de voz. A estos temas siguió el «I have nothing» de Whitney Houston, artista de referencia de la sevillana junto con Juanita Reina, por supuesto.

"Creo que es un paraíso vivir aquí; yo me vendría a vivir aquí con los ojitos cerrados» Pastora Soler — Cantante

El concierto fue un repaso a toda su carrera, tanto a través de su actuación como con la proyección de vídeos de los mejores momentos de su trayectoria, desde que era una niña.

Nacida en Coria del Río (Sevilla) el 28 de septiembre de 1978, empezó a cantar siendo muy pequeña y sus raíces están muy vinculadas a la copla y al flamenco, aunque a lo largo de su carrera fue evolucionando hacia el pop y la canción melódica. Uno de los momentos que más amplió su popularidad fue Eurovisión 2012. Representó a España en Bakú con la balada «Quédate conmigo», una canción especialmente exigente desde el punto de vista vocal. Terminó en décima posición, uno de los mejores resultados españoles de aquella etapa del festival.

En 2026 continúa celebrando esos 30 años de carrera con la gira «Rosas y Espinas». Pontevedra ha tenido el privilegio de ser incluida en este recorrido.

Y a esta tierra, y a Galicia entera, dedicó también dulces palabras anoche, reconociendo el cariño recibido por sus fans, alabando la gastronomía gallega y reconociendo que «creo que es un paraíso vivir aquí; yo me vendría a vivir aquí con los ojitos cerrados».

Gala internacional de ilusionismo "Pontemaxia", ayer en la Praza da Ferrería. / RAFA VÁZQUEZ

Próximas actividades

Aunque los fuegos de artificio pusieron fin oficialmente a las Festas da Peregrina a medianoche, hoy es el día infantil en las atracciones de feria del entorno de la Alameda, con precios especiales rebajados a partir de las seis de la tarde.

Además, queda una última actividad de baile, que ha sido incluida en el programa de verano local: el taller de baile «Aquí báilase», a partir de las siete en la Praza da Ferrería, con el concierto de AC Traspés a las 21 horas.

También la música será la protagonista esta semana, con el concierto de Dani Fernández el jueves, 20 de agosto, en la explanada del Recinto Feiral (entradas a la venta en danifernandezoficial.es) y el festival Rio Verbena, el 21 y 22 de agosto, en el mismo emplazamiento. El cartel de este último incluye a Love of Lesbian, Siloé, Carlos Ares, La La Love You, Sidonie, León Benavente, Sanguijuelas del Guadiana, Sarria... El abono de dos días cuesta 75 euros y las entradas por día, 44 euros (rioverbena.com)

El próximo domingo, 23 de agosto, será la Festa do Demo, con la salida de este divertido personaje y su séquito a las 12.30 y 20 horas desde el casco histórico.

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Ya el 4 y 5 de septiembre llega la tan esperada Feira Franca, este año dedicada a las tabernas. El día grande es el sábado, que abrirá el desfile del transporte del vino, a las 12 horas.