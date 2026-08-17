Pontevedra
Cascas de piñeiro na honra de Alexandre Bóveda: «Un acto de amor e reivindicación»
O Museo de Pontevedra acolle un acto polo Día da Galicia Mártir ante o cadro de Castelao «A derradeira leición do mestre»
A memoria material dun dos episodios máis tráxicos da historia recente de Galicia quedou este 17 de agosto fronte a fronte coa súa representación artística. Amalia Bóveda, filla de Alexandre Bóveda, depositou ante o cadro «A derradeira leición do mestre», de Castelao, no Museo de Pontevedra, cascas do piñeiro da Caeira vencellado ao lugar no que o seu pai foi fusilado polos sublevados en 1936.
O xesto formou parte dos actos do Día da Galicia Mártir converténdose nunha das imaxes máis cargadas de simbolismo da xornada.
«Reivindicamos a dor da nosa historia transformada en dignidade. A memoria dunha Galiza á que quixeron cortar a voz, pero á que nunca puideron silenciar a alma», afirmou Amalia Bóveda ao comezo da súa intervención.
Nas súas mans levaba un obxecto «profundamente íntimo» e, ao mesmo tempo, patrimonio da memoria colectiva: anacos da cortiza do piñeiro da Caeira. «Contra el, nun atardecer de agosto de 1936, o fascismo intentou apagar os nosos anhelos dun país asasinando a Alexandre Bóveda», sinalou. «Ese piñeiro foi a última testemuña da súa firmeza. E aparou o seu último alento e recolleu o sangue dun cidadán que soñou para nós un futuro de xustiza, cultura e liberdade».
Bóveda foi fusilado o 17 de agosto de 1936 na Caeira, en Poio, poucas semanas despois do golpe militar contra a República. A súa figura acabaría converténdose nun dos grandes símbolos da represión exercida sobre o galeguismo e, precisamente na data do seu asasinato, Galicia conmemora cada ano o Día da Galicia Mártir.
A súa filla explicou que a cortiza daquela árbore, recollida pola viúva de Bóveda, Amalia Álvarez, gardou «en silencio» a pegada da inxustiza, pero tamén a forza duns valores que os verdugos pretenderon erradicar. A colocación das cascas diante da obra de Castelao permitiu, nas súas palabras, «pechar un círculo cargado de significado».
«Ese piñeiro foi a última testemuña da súa firmeza. E aparou o seu último alento e recolleu o sangue dun cidadán que soñou para nós un futuro de xustiza, cultura e liberdade»
O diálogo simbólico entre a cortiza da Caeira e «A derradeira leición do mestre» centrou boa parte da intervención de Amalia Bóveda, que evocou a capacidade de Castelao para trasladar á arte o sufrimento dunha xeración perseguida pola súa defensa da democracia, da cultura e da identidade galega.
«Castelao debuxou coa alma o que estas cascas gardan na materia: o sacrificio pola nosa identidade e a lección da dignidade que, aínda na escuridade, segue alumeando o camiño», afirmou.
A filla do galeguista quixo deixar claro que o acto non pretendía alimentar o resentimento polo sucedido hai noventa anos. «Depositamos esta mostra da nosa historia non como un tributo ao rancor, senón como un acto de amor, reparación, esperanza e reivindicación», asegurou emocionada.
O desexo, explicou, é que quen contemple ambas as dúas pezas saiba «que de cada ferida naceu a necesidade dunha nova responsabilidade e da loita por manter viva a memoria e defender a terra pola que os mártires deron todo».
«Polo meu pai, por Castelao, por todas as mestras e mestres e por Galiza, que seguen a aprender e a espallar a súa lección máis profunda», concluíu.
No acto tamén interviron os representantes das fundacións Castelao e Alexandre Bóveda, Miguel Anxo Seixas Seoane e David Otero, así como o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez. Asistiron membros da corporación municipal, entre eles o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
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