Rendición absoluta a la irreverencia de De Vacas y su vacanal sinfónica

Una vez más, y ya van varias, el público pontevedrés ha caído rendido a la originalidad de una actuación del grupo De Vacas, la formación gallega integrada por Inés Salvado, Faia Díaz, Paula Romero y Guillerme Fernández que este sábado ofreció uno de los conciertos gratuitos de las Festas da Peregrina 2026.

La Marela, la Pinta, la Morena y la Rubia volvieron a hacer cantar, bailar y, sobre todo, reír, a los pontevedreses con sus originales adaptaciones de conocidos temas musicales, transformados con letras propias y una mirada irreverente con su combinación única de canciones y teatralidad. Entre el repertorio ofrecido no faltaron versiones de artistas como Enrique Iglesias, Spice Girls o Fillas de Cassandra, entre muchos otros.

El grupo volvió a la Praza de España, en donde actuó por última vez en septiembre de 2023, con motivo de la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón. El proyecto De Vacas nació hace alrededor de una década y, antes de encontrar su nombre definitivo, pasó por denominaciones como Spice Jazz y Pancho and the Chochas. Desde sus comienzos, el grupo hizo de la reinterpretación de canciones conocidas, las armonías vocales y el humor sus principales señas de identidad. Ahora, inmersas en su gira de décimo aniversario «Vacanal sinfónica», han recalado en la Boa Vila, a donde llegaron sus mensajes de contenido feminista, ecologista y de carácter pacifista, sin renunciar a un sentido del humor provocador. Las voces y la guitarra constituyen la base musical del espectáculo.

La formación ha recorrido escenarios de toda Galicia y ha llevado sus espectáculos a numerosos puntos de España, recibiendo también varios reconocimientos. En 2016 obtuvieron un Premio Martín Códax da Música en la categoría de Coros y Música Vocal y, dos años después, consiguieron el Premio Territorio Violeta en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo por su trabajo feminista en favor de la igualdad de género.

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Los pontevedreses no faltaron a la cita musical. / RAFA VÁZQUEZ

Pastora Soler y fuegos

La cita musical de este domingo en la ciudad con motivo de las fiestas de A Peregrina también es una voz femenina, la de la cantante sevillana Pastora Soler, representante de España en Eurovisión en 2012 con «Quédate conmigo», con la que logró una celebrada décima posición. Cantará a las 22.30 horas en la Praza de España. Tras el concierto tendrá lugar la tradicional tirada de fuegos de artificio que pondrá fin a las Festas da Peregrina 2026, a las 00 horas.