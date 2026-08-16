Evaluación ambiental
Proyectan en Cuntis un recinto turístico con cabañas y zona de acampada
Se plantea en un terreno de 6.145 metros cuadrados en el lugar de Vilar de Mato
N. D.
La Consellería de Medio Ambiente ha iniciado el proceso de evaluación ambiental de un proyecto para crear un campamento turístico en Cuntis, en concreto en un terreno de 6.145 metros cuadrados en el lugar de Vilar de Mato. Se presenta como un complejo de «alojamientos estables (cabañas) y zonas de acampada en un entorno natural. Los condicionantes técnicos incluyen la necesidad de acceso rodado para vehículos de los usuarios, suministro de agua potable (mediante pozo de captación autorizada por Augas de Galicia), saneamiento conectado a la red municipal, suministro eléctrico soterrado y gestión de aguas pluviales».
Se detalla que «la orografía del terreno, con una ligera pendiente, condiciona la ubicación de las cabañas y las parcelas, debiendo evitarse grandes movimientos de tierras»
Se añade que «debido a los usos existente residenciales en el ámbito, las parcelas han de contar necesariamente con los servicios básicos de infraestructuras, como son abastecimiento de agua, recogida y tratamiento de aguas residuales, abastecimiento de red eléctrica o de conexión con las infraestructuras viarias, entre otros. El acceso se realiza desde la estructura viaria de titularidad municipal en el entorno del ámbito y desde las carreteras PO-222 y la EP-8402, que comunica con los núcleos colindantes».
Los promotores aseguran que «la implantación del campamento turístico, con cuatro cabañas, seis parcelas de camping y servicios anexos, se lleva a cabo de forma respetuosa con el entorno. Los volúmenes implantados se configuran, de forma que no suponga una ruptura de la visión global del conjunto rural, adaptándolo de esta manera a las condiciones existentes.».
Indica que «para la consecución de la instalación de las cabañas, no será necesaria modificación importante del firme existente y consecuentemente casi no se producirá modificación de la topografía de la parcela. Existe una pendiente que se respeta, las modificaciones no generarán gran variación de la pendiente actual, produciendo una transición más uniforme en la parcela. Esta implantación no alterará sustancialmente las condiciones existentes del suelo, ni del medio ambiente, dado que se realiza dentro del límite actual de la parcela, en el que no existe aprovechamiento agrícola o forestal».
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