El Pontevedra supera al Ourense en un amistoso accidentado

El Pontevedra CF continúa acumulando buenas sensaciones en su preparación para la nueva temporada. El conjunto granate se impuso por 2-1 al Ourense CF en el Álvarez Durán de Tui, en un amistoso marcado desde antes del inicio por varias incidencias que provocaron que el balón comenzase a rodar casi cincuenta minutos más tarde de la hora prevista.

El retraso estuvo relacionado con problemas con el equipo arbitral y con el estado del terreno de juego, circunstancias que condicionaron una tarde de fútbol poco habitual. Una vez iniciado el encuentro, fue el Ourense el que dio el primer aviso serio, obligando a Galindo a intervenir para mantener su portería a cero en los primeros compases.

La respuesta del Pontevedra no tardó en llegar. En el minuto siete, Domingo Mba aprovechó una asistencia de Alberto Gil para adelantar al equipo granate y colocar el 1-0 en el marcador. La ventaja, sin embargo, duró poco, ya que Viti consiguió igualar para el Ourense y devolvió rápidamente el equilibrio a un duelo disputado entre dos equipos que continúan afinando su puesta a punto.

Con el paso de los minutos, el Pontevedra fue ganando presencia y aumentando su dominio. El equipo dirigido por Rubén Domínguez trató de llevar la iniciativa y encontró finalmente el premio en la segunda mitad, después de un encuentro con alternativas y condicionado también por las dificultades que ofrecía el césped.

El gol decisivo llegó en el minuto 74. El futbolista del filial Fer Iglesias estuvo atento a un balón suelto dentro del área y consiguió enviarlo a la red para establecer el 2-1. El tanto permitió a los granates afrontar con ventaja el tramo final, aunque el Ourense todavía tuvo opciones de rescatar el empate.

Noticias relacionadas

Galindo volvió a resultar determinante en los últimos minutos con una intervención que evitó el segundo tanto ourensano y permitió al Pontevedra conservar el resultado hasta el pitido final. De esta manera, los granates sumaron su cuarta victoria de la pretemporada y continúan avanzando en su preparación antes de afrontar su próximo compromiso amistoso frente al Coruxo.