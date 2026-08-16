Ría de Pontevedra
Poio tampoco escapa a la presión y Raxó está al 96%
A.L.
La presión turística del fin de semana central de agosto no se centra solo en Sanxenxo. También en la ría de Pontevedra, Poio registra también una disponibilidad muy reducida en dos de sus principales núcleos turísticos, Combarro y Raxó, para quienes intenten reservar a última hora.
La situación más evidente se encuentra en Raxó. Una búsqueda realizada en las plataformas digitales ayer sábado para dos adultos y dos noches devolvía únicamente dos alojamientos y acompañaba los resultados de una advertencia especialmente significativa: «Un 96% de los alojamientos ya no están disponibles en nuestra web para esas fechas».
Las dos opciones que todavía muestra la plataforma tampoco resultan económicas. Apartamentos Canada 2, situado a unos 100 metros del centro y 300 metros de la playa, cuesta 560 euros por las dos noches, impuestos y cargos incluidos. Son 280 euros por noche. La segunda alternativa, Apartamentos Canada 1, también a unos 100 metros del centro, eleva la factura hasta los 700 euros, es decir, 350 euros por noche.
La situación es similar en Combarro, otro de los grandes focos de visitantes de Poio durante el verano. Entre los resultados visibles aparece la Casa de Labranza A Rega, situada a 1,1 kilómetros del centro, con una tarifa de 357 euros para las dos noches, unos 178,50 euros por noche. Sería la única disponible ayer.
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