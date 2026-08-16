Patrimonio
Las obras de la Iglesia Vieja de Marín estarán acabadas este otoño
Permitirán combatir las humedades y renovar las instalaciones eléctricas y de iluminación
La nueva fase de restauración de la iglesia de Santa María do Porto de Marín, conocida también como Iglesia Vieja, estará terminada en cuatro meses. La Xunta destinará cerca de 260.000 euros más en un inmueble con más de cuatro siglos de historia situado en el casco histórico de la localidad pontevedresa.
El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, anunció la actuación durante una visita al templo, catalogado en el Plan Xeral de Ordenación Municipal. Las obras tendrán un plazo de ejecución aproximado de cuatro meses y se centrarán principalmente en resolver los problemas de humedad existentes en el interior del edificio.
El proyecto incluye también diferentes trabajos de restauración y acondicionamiento, además de la renovación de las instalaciones eléctricas y del sistema de iluminación.
López Campos destacó la importancia de estas intervenciones para mantener en las mejores condiciones un inmueble de «alto valor patrimonial» y recordó que, con esta nueva actuación, la Xunta habrá destinado cerca de 500.000 euros a su conservación.
Entre las intervenciones realizadas anteriormente figuran la restauración de las cubiertas y distintas actuaciones destinadas a eliminar filtraciones en la fachada y en la Torre do Reloxo.
El conselleiro señaló que las nuevas obras dan continuidad al seguimiento y conservación del patrimonio cultural gallego desarrollado por la Administración autonómica.
La iglesia de Santa María do Porto se levanta sobre un promontorio próximo al puerto de Marín y comenzó a construirse en 1603. A lo largo de su historia ha sido objeto de varias reformas. Durante el siglo XX se renovó la cubierta, sustituyendo la anterior por otra de fibrocemento y teja curva, y se instalaron nuevas carpinterías de madera y elementos prefabricados de hormigón.
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