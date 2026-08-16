Daniela Suárez brilla con cuatro medallas en el Mundial júnior de natación artística

Daniela Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su todavía corta trayectoria deportiva. La nadadora del CNA Galaico Pontevedra ha firmado un sobresaliente Campeonato del Mundo júnior de natación artística en Budapest, en el que ha acumulado cuatro medallas, una de oro y tres de bronce, confirmando su progresión en el panorama internacional.

Su actuación más destacada llegó en el dúo libre junto a Naia Álvarez. La pareja española se proclamó campeona del mundo con una puntuación de 298,6813 puntos, superando a China y al dúo ruso para conquistar el primer oro de España en el campeonato. Un resultado que confirmó las buenas sensaciones dejadas previamente en la ronda preliminar.

Antes de subir a lo más alto del podio, Suárez ya había demostrado su regularidad con tres medallas de bronce. La pontevedresa estrenó su cuenta particular en el solo técnico, prueba en la que obtuvo 240,0559 puntos y terminó únicamente por detrás de la rusa Aleksandra Zavialova y la china Zhien He.

Ese mismo día volvió a subir al podio formando parte del equipo técnico español. España consiguió la tercera posición con 273,0474 puntos, por detrás de Rusia y China, permitiendo a Daniela cerrar la primera jornada del campeonato con dos metales internacionales.

La tercera medalla de bronce llegó en el dúo técnico, también junto a Naia Álvarez. Las representantes españolas lograron 289,3125 puntos y se quedaron muy cerca de la segunda posición de China, en una final en la que Rusia se hizo con el título mundial.

Suárez completó además otra actuación de gran nivel en la rutina acrobática por equipos. España finalizó cuarta con 200,5535 puntos, a menos de medio punto de Bielorrusia, que ocupó el tercer escalón del podio, después de una prueba muy ajustada.

Noticias relacionadas

Los resultados conseguidos en Budapest refuerzan el excelente momento internacional de Daniela Suárez, que ya había brillado esta temporada en el Campeonato de Europa júnior, en el que logró cuatro medallas de plata. Su presencia habitual entre las mejores en distintas modalidades y su capacidad para competir tanto individualmente como en dúo y por equipos consolidan a la pontevedresa como una de las jóvenes referencias de la natación artística española.