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Medievo en Pontevedra

Más de 260 mesas de comidas privadas y de hostelería y 141 puestos esta Feira Franca

La fiesta se celebrará los próximos 4 y 5 de septiembre dedicada a las tabernas

Una de las mesas de comida de la pasada edición de la fiesta medieval.

Una de las mesas de comida de la pasada edición de la fiesta medieval. / Gustavo Santos

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Ana López

Pontevedra

El Concello de Pontevedra ha admitido para la Feira Franca del fin de semana del 4 y 5 de septiembre un total de 263 solicitudes de mesas de comidas y cenas tanto de particulares (161) como de locales de hostelería (102), así como 141 puestos para el mercado de artesanía (94) y de alimentación (47).

Esta XXV edición de la fiesta medieval está dedicada a «As tabernas», por lo que se espera que el traje más utilizado este año sea el de mesonera y mesonero.

El programa será el habitual. La Feira Franca comenzará el viernes con la salida de los pregoneros a caballo a las seis y media anunciando la feira por el centro histórico, así como pasacalles a las 19.30 horas con grupos de música, teatro y malabares. A las 21 horas, el espectáculo de apertura de la feria.

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Ya el sábado, el desfile del transporte del vino a las 12 horas a cargo de la Asociación Recriativa de Xeve dará el pistoletazo de salida del día grande. Durante toda la jornada habrá actuaciones musicales y teatrales en las calles. A las 17.30 horas y 20 horas se celebrará el torneo medieval en la plaza de toros, con entrada gratuita.

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