El rock no se jubila, Miguel Ríos tampoco

Hay figuras que llenan el escenario, artistas cuya presencia no deja a nadie indiferente. Miguel Ríos volvió a demostrar que más de seis décadas de trabajo no han apagado la fuerza de una de las voces fundamentales del rock español, y lo hizo en las Festas da Peregrina de Pontevedra.

El cantante granadino reunió a miles de personas personas en un concierto gratuito que fue todo un recorrido por buena parte de la memoria musical de varias generaciones. Como no podía ser de otro modo, la actuación comenzó con el mítico tema «¡Bienvenidos!», con alguna estrofa también en gallego, haciendo vibrar a un público que no dejó de emocionarse canción tras canción. A él le siguieron «En la rampa de salida», «Mientras el cuerpo aguante» , «Oro irlandés» y «No estás sola», entre muchos otros, hasta una veintena.

En sus comentarios a los asistentes no faltaron temáticas de marcado carácter social y de izquierdas, como la lucha contra la violencia machista, el respeto a las personas migrantes o el mensaje contra el creciente pensamiento fascista y el «trumpismo».

Miles de personas llenaron la Praza de España y todos los espacios de acceso a la misma. | RAFA VÁZQUEZ

Nacido en Granada en 1944, en el barrio de La Cartuja, la historia de Miguel Ríos comenzó a cambiar cuando ganó un concurso de radio. En 1961 se trasladó a Madrid y emprendió una carrera que terminaría convirtiéndolo en uno de los grandes pioneros del rock español. Desde entonces, su voz y su manera de entender la música han acompañado una transformación cultural de la que él mismo fue protagonista.

Pontevedra recibió así a un músico que nunca pareció demasiado interesado en la palabra jubilación, pese a que ya se habla de su retirada desde 2010, cuando inició su gira de despedida «Bye bye, Ríos». Y así lo demostró anoche con su célebre versión del «Himno a la Alegría», versionando la novena sinfonía de Beethoven, que le proporcionó reconocimiento internacional. Fue, precisamente ésta la última canción que sonó ayer en Pontevedra, en los bises, precedida de «Santa Lucía» y «Oración».

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La Praza de España se llenó para una ocasión única, aunque la de anoche fue la tercera ocasión en la que el cantante ha estado en la Boa Vila. La primera fue en 1982, con su álbum «Rock and Ríos», al que él mismo hizo ayer alusión con el lema «Hai que roelo», y la segunda en 1996 con la histórica gira conjunta «El gusto es nuestro», al lado de Víctor Manuel, Ana Belén y Joan Manuel Serrat.