El rock no se jubila, Miguel Ríos tampoco
Pontevedra se rinde a la música del granadino en su concierto en las Festas da Peregrina, que abrió con su mítico «¡Bienvenidos!», también en gallego
Hay figuras que llenan el escenario, artistas cuya presencia no deja a nadie indiferente. Miguel Ríos volvió a demostrar que más de seis décadas de trabajo no han apagado la fuerza de una de las voces fundamentales del rock español, y lo hizo en las Festas da Peregrina de Pontevedra.
El cantante granadino reunió a miles de personas personas en un concierto gratuito que fue todo un recorrido por buena parte de la memoria musical de varias generaciones. Como no podía ser de otro modo, la actuación comenzó con el mítico tema «¡Bienvenidos!», con alguna estrofa también en gallego, haciendo vibrar a un público que no dejó de emocionarse canción tras canción. A él le siguieron «En la rampa de salida», «Mientras el cuerpo aguante» , «Oro irlandés» y «No estás sola», entre muchos otros, hasta una veintena.
En sus comentarios a los asistentes no faltaron temáticas de marcado carácter social y de izquierdas, como la lucha contra la violencia machista, el respeto a las personas migrantes o el mensaje contra el creciente pensamiento fascista y el «trumpismo».
Nacido en Granada en 1944, en el barrio de La Cartuja, la historia de Miguel Ríos comenzó a cambiar cuando ganó un concurso de radio. En 1961 se trasladó a Madrid y emprendió una carrera que terminaría convirtiéndolo en uno de los grandes pioneros del rock español. Desde entonces, su voz y su manera de entender la música han acompañado una transformación cultural de la que él mismo fue protagonista.
Pontevedra recibió así a un músico que nunca pareció demasiado interesado en la palabra jubilación, pese a que ya se habla de su retirada desde 2010, cuando inició su gira de despedida «Bye bye, Ríos». Y así lo demostró anoche con su célebre versión del «Himno a la Alegría», versionando la novena sinfonía de Beethoven, que le proporcionó reconocimiento internacional. Fue, precisamente ésta la última canción que sonó ayer en Pontevedra, en los bises, precedida de «Santa Lucía» y «Oración».
La Praza de España se llenó para una ocasión única, aunque la de anoche fue la tercera ocasión en la que el cantante ha estado en la Boa Vila. La primera fue en 1982, con su álbum «Rock and Ríos», al que él mismo hizo ayer alusión con el lema «Hai que roelo», y la segunda en 1996 con la histórica gira conjunta «El gusto es nuestro», al lado de Víctor Manuel, Ana Belén y Joan Manuel Serrat.
De Vacas y Pastora Soler
La programación de conciertos de las Festas da Peregrina continúa este sábado con las gallegas De Vacas, con su «Vacanal Sinfónica», espectáculo de gran formato con el que el grupo celebra su décimo aniversario. El ritmo y las risas están aseguradas a partir de las 22.30 horas en la Praza de España.
Previamente, a las 21 horas, seis corales se darán cita en la Praza da Ferrería, a partir de las 21 horas. Serán la Alameda do Fogar do Maior, la Bella Helenes, la helénica, la AC do Chopo, la Ariños de Campañó y la Pontus Veteris.
Mañana domingo, la voz de Pastora Soler llenará el centro de la ciudad, también a partir de las 22.30 horas en la Praza de España. La representante de Eurovisión en 2012 con «Quédate conmigo» logró una histórica décima posición. Este será una de las canciones que se escucharán en la ciudad para despedir a las fiestas locales, cuyo broche de oro será el espectáculo pirotécnico a las 24 horas.
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