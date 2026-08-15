La Misión Biológica trabajará en la prevención de incendios hasta 2029

La Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han formalizado un convenio de colaboración para reforzar la prevención de los incendios forestales y mejorar la respuesta ante sus consecuencias ambientales. El acuerdo, firmado el pasado 3 de agosto y publicado ayer viernes, 14 de agosto, en el Boletín Oficial del Estado, se desarrollará hasta finales de 2029 y tendrá como principal socio científico a la Misión Biológica de Galicia (CSIC-MBG), con sede en el municipio de Pontevedra.

El convenio establece una colaboración científico-técnica entre la Dirección Xeral de Defensa do Monte y el CSIC-MBG para trabajar conjuntamente en tres grandes ámbitos: la intervención en zonas vulnerables a la erosión después de un incendio, la prevención mediante el uso de quemas prescritas y la formación del personal del Servicio de Prevención de Incendios Forestales. Las actuaciones se desarrollarán durante el periodo 2026-2029.

La iniciativa parte de la preocupación compartida por ambas instituciones ante el impacto del cambio climático sobre los incendios forestales. El documento señala que el aumento de las temperaturas y la prolongación de los periodos secos están creando condiciones favorables para que los fuegos se inicien y propaguen con mayor rapidez y severidad. En este escenario, la prevención adquiere un papel fundamental para reducir tanto la probabilidad de incendios como sus consecuencias sobre el territorio.

Uno de los principales campos de trabajo será la evaluación del riesgo hidrológico y erosivo después de los incendios. Los investigadores analizarán la severidad del fuego en la vegetación y en el suelo mediante datos de campo e índices espectrales, identificarán los recursos en riesgo y determinarán qué zonas requieren una intervención urgente. A partir de esta información se propondrán medidas de mitigación y se realizará un seguimiento científico de los tratamientos aplicados para reducir la pérdida de suelo.

La iniciativa parte de la preocupación compartida por ambas instituciones ante el impacto del cambio climático sobre los incendios forestales

El segundo eje se centrará en las quemas prescritas, una herramienta de gestión forestal destinada a reducir de forma controlada la biomasa combustible en lugares estratégicos. El CSIC-MBG monitorizará las condiciones en las que se realizan estas actuaciones, estudiando aspectos como la composición, altura y humedad de la vegetación, las condiciones meteorológicas y las temperaturas alcanzadas durante el fuego. También se analizará posteriormente la reducción de combustible y la recuperación de la vegetación.

Los datos obtenidos servirán para mejorar las denominadas «ventanas de prescripción», es decir, las condiciones ambientales y meteorológicas en las que las quemas pueden realizarse de manera eficaz y segura. Al término del convenio se elaborará un informe con los casos estudiados y propuestas de mejora.

La colaboración contempla asimismo un tercer apartado dedicado a la formación del personal del Servicio de Prevención de Incendios Forestales, con cursos relacionados con las materias objeto del convenio y la elaboración de material didáctico específico.

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Para financiar los trabajos, la Consellería do Medio Rural aportará 170.000 euros entre 2026 y 2029: 50.000 euros este año y 40.000 euros en cada una de las tres anualidades siguientes. Por su parte, el CSIC contribuirá con medios personales, materiales y laboratorios propios valorados en 158.941,48 euros. Una parte importante de la financiación autonómica, 125.000 euros, se destinará a la contratación de personal técnico para trabajos de campo, tratamiento de datos y elaboración de informes.