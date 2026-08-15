Dormir en Sanxenxo este fin de semana alcanza un coste de hasta 750 euros

Buscar alojamiento en la perla turística de las Rías Baixas este fin de semana del 15 de agosto tiene un elevado precio, que puede llegar a los 750 euros por dos noches en Sanxenxo. En las consultas realizadas en las plataformas como Booking o Trivago para pasar dos noches dos adultos en una habitación resultan tarifas que van desde los 380 hasta los 747 euros entre algunos de los establecimientos que todavía aparecen disponibles en el municipio, que, por cierto, son muy pocos.

Las calles de la ciudad de Pontevedra están estos días abarrotadas, y es que la capital de las Rías Baixas se encuentra en plenas fiestas locales de A Peregrina, al igual que en Vilagarcía disfrutan de las de San Roque. Todo ello se traduce en un lleno en ocupación hotelera, tanto en estos principales municipios como sus vecinos.

En el caso de Sanxenxo, ya de por sí un lugar con tirón por contar con las playas más visitadas de Galicia, el precio por noche para alojarse este fin de semana supone desembolsar entre 190 y 373,50 euros diarios. Pero el dinero no es el único problema. La disponibilidad es ya muy limitada: en varias de las opciones que aparecen en la búsqueda en páginas web se lanza en rojo el aviso de «Nos queda una a este precio». Solo los más previsores han logrado precios más asequibles.

El sector ya advertía desde comienzos del verano de que numerosos establecimientos habían colgado el cartel de completo. A finales de junio, el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo aseguraba que el mes avanzaba hacia unas cifras muy elevadas de ocupación y algunos establecimientos tenían ya reservado el 95% de agosto.

Entre los alojamientos que aparecían este sábado por la mañana en la búsqueda de Booking, una de las opciones más económicas era Apartamentos Areas Do Mar - APART 1 Y 2, situado a unos 2,7 kilómetros del centro. La estancia para las dos noches ascendía a 380 euros, impuestos y cargos incluidos. Es decir, unos 190 euros por noche para dos personas.

El siguiente escalón lo ocupaba Apartamentos Onzamar, a aproximadamente 1,3 kilómetros del centro de Sanxenxo. En este caso, las dos noches del fin de semana costaban 540 euros, equivalentes a 270 euros por noche.

Algo más elevados son los Apartamentos Areas, a unos 2,3 kilómetros del centro. El precio ascendía este sábado a 707 euros por las dos noches, alrededor de 353,50 euros diarios.

Como es lógico, la tarifa más elevada de los establecimientos con disponibilidad el propio 15 de agosto corresponde al Gran Talaso Hotel Sanxenxo, uno de los hoteles más conocidos de la localidad y situado frente a la playa de Silgar, a unos 800 metros del centro. Una habitación doble con vistas privilegiadas al mar y desayuno incluido alcanzaría los 747 euros para las dos noches, es decir, 373,50 euros por noche.

Hay que puntualizar que quien esté dispuesto a abandonar el núcleo de Sanxenxo todavía puede encontrar alternativas más asequibles. Entre ellas figuraba el Hotel Xacobeo, a unos 2,9 kilómetros, con una tarifa de 260 euros por las dos noches, unos 130 euros diarios. También aparecía Residencial Illas Atlánticas, a unos 1,5 kilómetros de la villa, por 600 euros las dos noches.

Dormir dentro de Sanxenxo, cerca de las playas y del centro urbano, se paga especialmente caro cuando la reserva se deja para el último momento, y es que, efectivamente, este aspecto siempre ha caracterizado a buena parte de los turistas de la localidad.

Los más previsores

La falta de disponibilidad no ha cogido por sorpresa al sector turístico local. Ya el 30 de junio, el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez, explicaba que agosto avanzaba a muy buen ritmo y que, aunque todavía quedaba alguna habitación libre, muchos alojamientos estaban ya completos. Buena parte de las reservas se habían efectuado a principios de año e incluso desde el verano anterior.

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La presión es especialmente significativa teniendo en cuenta la enorme capacidad turística del municipio, que se ha disparado con los años. Sanxenxo supera las 30.300 plazas repartidas entre casi 200 hoteles y pensiones, medio centenar de apartamentos turísticos, casas rurales y campings, a las que se suman unas 13.000 plazas en viviendas de uso turístico, según los datos recogidos por el sector a comienzos de este verano.