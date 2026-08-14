Una semana festiva: optimismo en bares y feriantes, que aún esperan por lo mejor

Las fiestas de la Peregrina superan ya la semana de celebraciones y encaran sus últimos días con las calles de Pontevedra llenas de actividad y con los negocios haciendo balance de una edición que, por ahora, deja sensaciones positivas. Las cafeterías y los puestos instalados en la feria coinciden en que la cita festiva supone un impulso para la ciudad, aunque con matices: mientras algunos establecimientos ya perciben una mejora en las ventas, los feriantes apuntan al fin de semana como el verdadero momento para medir el resultado de la campaña, y otros simplemente se notan a un ritmo similar al de otros años, sin grandes cambios.

Luís Davila y Touriñán, en el festival del humor / Rafa Vázquez

En el Café Josmar, su responsable, Josmar, explica que en su caso sí están notando una mejoría en la facturación durante estas fiestas, aunque no tanto en el número de clientes que pasan por el local. «Viene más o menos la misma gente, pero parece que hay menos miedo a gastar que en otros años», señala, destacando que el ambiente festivo parece animar a los consumidores a disfrutar más de las salidas y los encuentros.

Un momento del concierto «Érase outra vez: O musical». / Rafa Vázquez

Una percepción diferente tienen en Misto Café Bar. Manuel apunta que para ellos la situación está siendo similar a la de otros años, principalmente porque no abren durante la tarde, una franja en la que la feria y los conciertos concentran buena parte de la afluencia. Aun así, asegura que mantienen un nivel de negocio positivo y se muestran satisfechos con la evolución de estas jornadas.

Público del espectáculo en la plaza de España. / Rafa Vázquez

También los feriantes miran ya hacia el tramo final de las fiestas. Liliana, al frente de un puesto de ropa de algodón y complementos, considera que la feria está cumpliendo las expectativas y mantiene un nivel parecido al de ediciones anteriores. Sin embargo, reconoce que entre semana el movimiento suele ser más tranquilo y que será durante el fin de semana cuando realmente podrán comprobar si la afluencia aumenta. Según explica, buena parte de quienes se acercan a los puestos son visitantes que pasan unos días en Pontevedra y aprovechan para recorrer la feria, más que vecinos de la propia ciudad.

La actividad continúa hoy tras la tradicional Batalla de Flores de ayer por Loureiro Crespo, Benito Corbal, Cobián Roffignac y Padre Amoedo, además del concierto «Érase outra vez: O musical» en la Praza de España y el espectáculo de humor PONTEaRIR, con Carlos Blanco, Touriñán, Leti da Taberna y Luís Davila, en A Ferrería.

Noticias relacionadas

Hoy viernes llega uno de los platos fuertes de la programación con el concierto de Miguel Ríos en la Praza de España, acompañado por el concierto de la Orquestra Sinfónica de Pontevedra-Ponte Rock Sinfónico en A Ferrería y una nueva verbena con el Grupo Rubí de Vigo. Un cierre de semana en el que hostelería y feriantes esperan confirmar el buen ritmo de unas fiestas que afrontan ahora sus jornadas de mayor afluencia.