La ruta motera solidaria de la Guardia Civil por el alzhéimer pasará por Pontevedra y Poio

La Guardia Civil de Pontevedra celebrará el próximo sábado 12 de septiembre la primera edición de la Ruta Motera Solidaria Guardia Civil de Pontevedra, una iniciativa benéfica que reunirá a aficionados a las motocicletas con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de la provincia de Pontevedra (AFAPO).

La actividad, organizada con la colaboración de la Xunta de Galicia y de los ayuntamientos implicados, comenzará a partir de las 9.00 horas y estará formada por cinco rutas simultáneas con salidas desde Pontevedra,Tui, O Porriño, Cambados y Lalín. Los participantes recorrerán diferentes itinerarios hasta confluir en un mismo punto: el Parque de A Seca, en Poio, donde está prevista la llegada conjunta de las motocicletas entre las 12.30 y las 13.00 horas.

Hasta 500 motocicletas

Cada uno de los cinco recorridos tendrá un límite de 100 motocicletas, por lo que la organización prevé reunir a un máximo de 500 vehículos.

La inscripción tendrá un precio de 12 euros por participante, y la totalidad de lo recaudado será entregada a AFAPO para apoyar su labor con las personas afectadas por alzhéimer y otras demencias y sus familias.

Las personas que quieran colaborar con la iniciativa, pero que no puedan participar en la ruta, también podrán hacerlo a través del denominado “dorsal 0”, con una aportación de 5 euros.

Los cinco municipios desde los que partirán las rutas colaboran en la organización y en la acogida de los participantes. El objetivo es que todos los recorridos terminen de manera simultánea en Poio, donde se desarrollará el acto central de la jornada.

Una vez lleguen los participantes al Parque de A Seca, tendrá lugar la entrega de la recaudación a los responsables de AFAPO, como uno de los principales momentos de una cita que busca unir la afición por las motocicletas con la solidaridad.

Exposición de medios de la Guardia Civil

La programación prevista para esa mañana incluye además una exposición de medios de la Guardia Civil en A Seca, en la que podrán verse distintos vehículos, motocicletas y otros recursos utilizados por el cuerpo.

También se instalarán carpas informativas de la Guardia Civil y de AFAPO, con el objetivo de acercar a los asistentes tanto el trabajo de los agentes como la actividad que desarrolla la asociación en apoyo de las personas con alzhéimer y otras demencias.

El dispositivo preparado para la jornada contará con diferentes espacios destinados al estacionamiento de las cerca de 500 motocicletas participantes, los vehículos de organización y seguridad, la exposición de medios, las carpas informativas y una zona reservada para las autoridades asistentes.

Tras la llegada de las rutas y el acto de entrega de la recaudación, la jornada continuará con un espacio gastronómico y música.

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Con esta primera Ruta Motera Solidaria, la Guardia Civil de Pontevedra pretende convertir una jornada de convivencia en torno al mundo de la motocicleta en una oportunidad para apoyar el trabajo de AFAPO y sensibilizar sobre la realidad de las personas afectadas por alzhéimer y otras demencias en la provincia.