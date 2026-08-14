Rubén Domínguez: «A ambición no nos va a ganar nadie»

El Pontevedra entra en la recta final de su preparación con dos semanas por delante antes de iniciar la competición liguera. El conjunto granate debutará el viernes 28 de agosto, a las 19.00 horas, frente al Real Avilés Industrial en el Román Suárez Puerta, una cita que comienza ya a aparecer en el horizonte de Rubén Domínguez y sus jugadores. El técnico hizo balance de la pretemporada coincidiendo con la foto oficial de la plantilla realizada tras el entrenamiento de este viernes en el Manolo Barreiro II, una imagen de familia que todavía no es definitiva porque quedan movimientos pendientes en el mercado.

En concreto, Domínguez espera tres refuerzos para completar el equipo. «Faltan tres piezas y estamos esperando por ellas», reconoció el entrenador, que reiteró las necesidades en un futbolista para la línea defensiva y dos atacantes. No se cierra a que la incorporación para la retaguardia tenga un perfil polivalente, aunque antepone otras cualidades: «Lo que queremos es nivel, tener profundidad de plantilla y aumentar el nivel del equipo».

Más allá de las piezas que faltan, las sensaciones que transmite el grupo satisfacen al entrenador. Domínguez recuerda que se trata de «un grupo nuevo» que todavía se está construyendo y conociendo, pero valora de forma «muy positiva» tanto lo que ve sobre el terreno de juego como el trabajo diario. En ese proceso, resta importancia a los resultados de los amistosos y entiende cada encuentro como una prolongación de los entrenamientos, útil para probar formaciones, asociaciones entre futbolistas y confirmar las impresiones que deja cada jugador durante la semana.

Aunque la pretemporada continúa siendo el principal banco de pruebas, la mirada empieza inevitablemente a dirigirse hacia Avilés. Domínguez tiene claro que el objetivo va a ser competir cada partido. «Ganar al Avilés. Es lo único que tenemos en mente», afirmó el técnico, que confía en las posibilidades de un Pontevedra que, a su juicio, puede competir de tú a tú con cualquiera. «A un partido podemos ganar a cualquier rival de esta categoría. Tenemos que ir partido a partido».

El preparador granate tampoco rehúye el papel que le corresponde al equipo de acuerdo con sus posibilidades económicas. «Si tu presupuesto indica que estás entre los de abajo, el objetivo es la permanencia», comenta. Eso no implica, sin embargo, renunciar a mirar más arriba ni rebajar la exigencia interna. Domínguez recupera en ese punto uno de los principios que marcaron al Pontevedra durante el pasado curso: «A ambición no nos va a ganar nadie».

Antes de pensar definitivamente en el estreno liguero, el Pontevedra tiene todavía pruebas por delante. Mañana, sábado, disputará su quinto partido de pretemporada, frente al Ourense CF, a partir de las 20.00 horas en el campo municipal Álvarez Durán de Tui. Los granates llegan al encuentro después de haber sumado tres victorias, ante Fabril, Arenteiro y Estradense, y una derrota frente al Arosa en sus cuatro primeros compromisos veraniegos.

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El duelo frente al Ourense será, por tanto, un nuevo examen dentro de esa fase de construcción que reivindica Domínguez. Con tres fichajes todavía por llegar y apenas dos semanas para el inicio de la liga, el Pontevedra afronta los últimos pasos de una pretemporada destinada a ensamblar un grupo muy renovado y llegar al Román Suárez Puerta con los mecanismos preparados para que, desde la primera jornada, esa ambición de la que habla su entrenador empiece a trasladarse a la competición.