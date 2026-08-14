Festivales en Galicia
Río Verbena prepara su cuarta edición con el indie como protagonista
El festival se celebrará los días 21 y 22 de agosto en la explanada del Recinto Ferial de Pontevedra, con Love of Lesbian, Siloé, Xoel López, Sidonie o La La Love You entre sus principales nombres
Pontevedra volverá a convertirse los próximos viernes 21 y sábado 22 de agosto en uno de los puntos de encuentro del indie y el rock en las Rías Baixas con una nueva edición de Río Verbena. El festival, que se celebrará en la explanada exterior del Recinto Ferial, apuesta de nuevo por una programación diversa en la que convivirán grandes nombres de la escena nacional con artistas emergentes y propuestas gallegas.
El cartel estará encabezado por Love of Lesbian, en uno de los últimos conciertos que ofrecerá la banda antes de su retirada indefinida, junto a Siloé, La La Love You, Xoel López, Carlos Ares, Sidonie, León Benavente y Sanguijuelas del Guadiana. Dos jornadas en las que el pop, el indie y el rock compartirán espacio con la canción de autor, el rock alternativo, el post-rock y diferentes sesiones de música electrónica que pondrán el cierre a cada noche.
La programación se completa con nombres como Luis Fercán, Yoly Saa, Sarria, Cora, Los Acebos, Müntrails, Apolo 18 y French Riviera, además de las sesiones de Señora DJ y Sergio El Indio DJ. Una combinación con la que el festival busca reunir a distintas generaciones y acercar al público tanto artistas consolidados como proyectos que todavía están dando sus primeros pasos.
Ubicación y entradas
La ubicación, a orillas del Lérez y en pleno centro de Pontevedra, vuelve a ser otro de los atractivos de la cita, que pretende combinar la música en directo con la gastronomía y el ambiente propio del verano pontevedrés.
Las entradas continúan disponibles a través de la página oficial del festival. Además, este domingo 16 de agosto a las 23:59 horas finalizará la promoción de las pre-recargas cashless, aunque estas podrán seguir realizándose online hasta el comienzo del festival. Durante las dos jornadas, los asistentes también tendrán habilitados diferentes puntos de recarga en el recinto.
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