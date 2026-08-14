El PSOE de Pontevedra reclama al Concello el expediente de la ordenanza de venta ambulante

El Grupo Municipal Socialista de Pontevedra ha solicitado formalmente al Concello el acceso al expediente relacionado con la modificación de la ordenanza de venta ambulante, con el objetivo de conocer si el servicio de Patrimonio de la Xunta de Galicia ha emitido ya el informe necesario para determinar la viabilidad de trasladar el mercadillo a la Alameda.

La concelleira socialista Yoya Blanco ha expresado su preocupación por la situación que atraviesa el sector durante este verano y ha insistido en la necesidad de conocer en qué punto se encuentra la tramitación administrativa. El informe de Patrimonio resulta clave para determinar si la Alameda reúne las condiciones necesarias para convertirse en la nueva ubicación de la feria.

Según Blanco, los comerciantes ambulantes están registrando unas ventas especialmente bajas durante los meses estivales, pese al incremento de visitantes y de actividad que experimenta la ciudad en estas fechas. La edil atribuye parte de esta situación al emplazamiento actual del mercado en Rafael Areses que, a su juicio, mantiene los puestos alejados de las principales zonas de tránsito de vecinos y turistas.

Los socialistas consideran que la situación se ha hecho especialmente visible este viernes, cuando la feria tuvo que adelantarse debido a la jornada festiva del sábado. Blanco calificó la imagen del recinto de «absolutamente triste» y aseguró que apenas acudieron vendedores, hasta el punto de que, según señaló, había «más coches aparcados que comerciantes».

La concelleira sostiene que los cambios de fecha tampoco favorecen la participación de los vendedores ambulantes, ya que muchos de ellos optan los viernes por acudir a otros mercados en los que encuentran una mayor rentabilidad.

Ante este escenario, el PSOE acusa al gobierno municipal de falta de iniciativa para recuperar la actividad de la feria y reclama agilizar los trámites que permitan estudiar de forma definitiva su traslado a una zona más céntrica.

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Los socialistas defienden la Alameda como una alternativa capaz de acercar de nuevo el mercadillo a las zonas con mayor afluencia de público y consideran prioritario aclarar si Patrimonio de la Xunta de Galicia ha dado ya su visto bueno a esta posibilidad.