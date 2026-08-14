Pop á Feira, seis nuevas voces del panorama español en Sanxenxo

Costa Feira ha celebrado Pop á Feira, una de las jornadas con mayor identidad propia de su cuarta edición y una cita que ha reunido sobre un mismo escenario en Sanxenxo a algunas de las nuevas voces del pop nacional.

Hey Kid, Inazio, Íñigo Quintero, Mafalda Cardenal, Malmö 040 y Pavlenha han actuado ante 6.000 asistentes y han recorrido distintos territorios del pop, el indie y la canción de autor contemporánea. La noche también ha estado marcada por los encuentros entre los propios artistas. Malmö 040 y Hey Kid compartieron escenario para interpretar «Los lugares donde irás», mientras que Hey Kid, Inazio, Íñigo Quintero y Pavlenha protagonizaron otro de los grandes momentos de la noche al coincidir juntos sobre el escenario, en uno de los cruces más celebrados por el público.

Inazio / Pablo Tuche

El escenario de Costa Feira ha permitido recorrer en una misma jornada algunas de las sensibilidades que conviven actualmente dentro de la música española, desde universos más íntimos y confesionales hasta propuestas atravesadas por el indie, el folk, el pop-rock y las nuevas formas de canción de autor. Una fotografía generacional en la que también ha habido espacio para el reencuentro: varios de los artistas ya conocían el escenario del festival, mientras que otros se han estrenado este año.

Mafalda Cardenal ha llevado por primera vez a Costa Feira su particular manera de convertir las relaciones, el amor y el desamor en canciones directas y reconocibles, mientras que Hey Kid ha regresado al festival por segunda vez, aportando el carácter íntimo y emocional de una propuesta situada entre el folk y el indie-pop. Inazio, también en su segunda participación en Costa Feira, ha trasladado de nuevo al escenario su universo de indie-folk, marcado por la introspección, la vulnerabilidad y una escritura especialmente personal.

Iñigo Quintero / Pablo Tuche

La noche también ha contado con Íñigo Quintero, que se ha estrenado este año en Costa Feira y que ha hecho de la emoción, la composición y el piano algunas de las señas de identidad de su proyecto. Malmö 040, por su parte, ha alcanzado su tercera participación en el festival, aportando la energía de una banda convertida en una de las referencias jóvenes del pop-rock nacional. Pavlenha ha completado el recorrido como el artista más habitual de los seis, con cuatro participaciones en Costa Feira, una presencia que se extiende desde la primera edición del festival y que este año ha vuelto a materializarse con una propuesta que transita entre el pop-rock alternativo, el folk y las influencias indie, especialmente concebida para crecer sobre el escenario.

Juntos, los seis artistas han dibujado una fotografía diversa de una escena en plena evolución, en una noche que ha combinado debutantes y nombres ya vinculados a la historia reciente de Costa Feira. Un recorrido que ha permitido al público reencontrarse con canciones ya conocidas, descubrir nuevos universos y comprobar sobre el escenario los puntos de encuentro entre diferentes formas de entender el pop actual.

El escenario, en la actuación de Pavlenha / Pablo Tuche

La experiencia no ha terminado con el último concierto. Después de Pos á Feira, Costa Feira ha cambiado el directo por la pista con Bulla!, prolongando la jornada desde un registro más festivo. Ángel Mera, Javi Pájaro y Guada han tomado el relevo de los artistas del cartel.

Noticias relacionadas

El festival que se celebra en el polígono de Nants entra en la recta final de su cuarta edición, con nuevas citas hasta el próximo 22 de agosto. Rusowsky actuará este sábado 15 de agosto, seguido el día 18 por la última cita de “Electrolatino by Juan Magán”, junto a Jay Santos y los DJ’s Electrolatino. La programación continuará el 20 de agosto con Taburete, el 21 con Aarón Sevilla y cerrará el 22 de agosto con Molan los 2000.