Pontevedra perfila el diseño del nuevo skatepark de A Parda

Pontevedra continúa avanzando en el diseño del futuro espacio de skate y BMX de A Parda, una instalación que formará parte del gran parque urbano proyectado en esta zona de la ciudad. El Concello mantuvo esta semana una reunión de trabajo para revisar y ajustar algunos de los aspectos más técnicos del proyecto antes de avanzar hacia su construcción.

En el encuentro participaron la concejala de Deportes, Anabel Gulías; las arquitectas Andrea Ricoy y Javier Segura; el jefe de Arquitectura del Concello, Ángel Velando; y dos personas vinculadas a estas disciplinas en Pontevedra, Israel Sousa y Iago Lastra. Ambos pudieron conocer de primera mano los planos, cotas y renders de la instalación y aportar sus observaciones desde la experiencia como usuarios.

Uno de los aspectos destacados de la reunión fue precisamente la incorporación de estas aportaciones al diseño. Las alturas, los materiales y las características de elementos como bordillos, barandillas, cajones, pirámides y rampas, así como las diferentes pendientes, fueron algunos de los puntos analizados durante la sesión.

El objetivo es que el futuro espacio pueda adaptarse a diferentes niveles de experiencia y permita desarrollar distintas modalidades de uso, incluyendo recorridos y movimientos más creativos tanto sobre patines como sobre bicicletas. El arquitecto Javier Segura, además, cuenta con experiencia en estas disciplinas, lo que permitió abordar las necesidades específicas de la instalación desde una perspectiva técnica y también como practicante.

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Desde el Concello destacan que este proceso busca perfilar los detalles antes de dar el impulso definitivo a la construcción. Anabel Gulías agradeció la implicación de los deportistas y su participación en el diseño de un espacio público que, según el Gobierno local, contribuirá a ampliar la oferta deportiva de A Parda.