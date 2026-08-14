Una pantalla tasada en unos 35.000 euros ofrecerá información municipal en A Barca

El Concello de Poio pretende instalar este año tres pantallas digitales de exterior, destinadas a la difusión de información institucional, avisos de interés general, programación cultural, deportiva y turística, así como campañas de sensibilización y comunicación municipal. Así consta en un procedimiento de compra y suministro de este dispositivo, valorado en 35.000 euros y que se instalará en la rotonda de A Barca. Contará con tres paneles de cinco metros de largo y 50 centímetros de ancho cada uno.

La documentación técnica detalla que «la contratación responde a la necesidad de modernizar y mejorar los medios de comunicación entre la Administración local y la ciudadanía, incorporando soluciones digitales que permitan una transmisión de la información más ágil, eficiente y accesible. Las pantallas digitales constituyen una herramienta de comunicación inmediata, que facilita la actualización continua de los contenidos y garantiza una mayor capacidad de difusión de las actividades y servicios municipales».

Añade que «la implantación de estos dispositivos permitirá incrementar la visibilidad de las campañas promovidas por el Concello, mejorar la información sobre incidencias, emergencias o modificaciones de los servicios públicos y reforzar la transparencia y la cercanía de la Administración con los vecinos, reduciendo al mismo tiempo los costes derivados de la impresión y distribución de cartelería en soporte físico».

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Las pantallas «deberán permitir la visualización de contenidos en formato multimedia (imágenes, vídeo y otros formatos compatibles) y, como mínimo, posibilitar la difusión de los siguientes tipos de información: turística (recursos, rutas, agenda cultural, transporte, puntos de interés, webs informativas, etc.); institucional y municipal (avisos, campañas, mensajes a la ciudadanía, información de servicio público y emergencias) y contenido audiovisual y material gráfico promocional en formatos habituales».