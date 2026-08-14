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Cerdedo Cotobade

La «nueva plaza» de Santa María de Sacos

La parroquia inaugura la «humanización» del entorno de la iglesia, que «gana espacio para las personas al aumentarse el espacio peatonal»

Un momento del acto de inauguración celebrado ayer.

Un momento del acto de inauguración celebrado ayer. / FdV

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R. P.

Cerdedo Cotobade

Santa María de Sacos, en Cerdedo Cotobade dispone desde ayer de un «humanizado» entorno de su iglesia de Santa María de Sacos, convertido en un «un espacio más accesible, seguro y amable para los vecinos», según señalaron la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el alcalde, Jorge Cubela, en un acto al que asistió también el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández. Las obras se llevaron a cabos al amparo del Plan Hurbe.

Estas intervenciones supusieron una inversión de casi 375.000 euros, de los que la Xunta financió el 70% (260.911) además de ejecutar las obras, y el Concello aportó el 30% restante (111.819 euros).

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La conselleira explicó que se actuó por una parte, en la zona abierta a un lado del atrio de la iglesia parroquial; y por otra banda, en la vía de acceso a Vila de Abaixo. Esta actuación permitió «mejorar de manera significativa este espacio, ganando espacio para las personas. Para eso, se aumentó el espacio peatonal, se renovó el pavimento, se instaló mobiliario urbano y se colocaron nuevas luminarias led en la zona. También se sustituyeron las redes de pluviales y se enterraron las líneas de telecomunicaciones, baja tensión y alumbrado», según la Xunta.

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