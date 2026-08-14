El Mercado de Pontevedra, un lugar de interés para el turista

La Plaza de Abastos de Pontevedra se convierte también durante el verano en una parada para muchos de los turistas que recorren la ciudad. Además de a la peregrina o el casco histórico, el mercado es zona de visita para muchos visitantes que encuentran en la zona, además de productos frescos y de calidad, una experiencia que no existe en todos los sitios.

Algunos llegan por simple curiosidad, atraídos por el movimiento y los puestos que encuentran mientras pasean, mientras que otros se acercan con una mirada más profesional, interesados en conocer de primera mano la calidad del producto local. Entre los que se acercan con interés, en un plan improvisado que les ha llevado hasta las puertas de la plaza, está Diana, que estos días visita Pontevedra junto a su pareja. Ambos llegan desde Burgos y están realizando una ruta entre A Coruña y Portugal, haciendo diferentes paradas para conocer los lugares que encuentran por el camino. Entre ellas está Pontevedra, donde decidieron acercarse al mercado después de verlo mientras recorrían la ciudad. Una visita marcada por la curiosidad, aunque tampoco descartan marcharse con alguna compra después de recorrer los diferentes puestos.

Una experiencia similar, aunque con un interés añadido, es la de Ana y su pareja, llegados desde Madrid. También aprovechan su estancia turística en Pontevedra para conocer la Plaza de Abastos, pero en su caso se fijan especialmente en los productos que se ofrecen. Ana trabaja en la hostelería en su lugar de origen, por lo que la calidad del género y la variedad que encuentran en el mercado despiertan especialmente su atención.

Desde el otro lado del mostrador, quienes trabajan a diario en la Plaza de Abastos reconocen que la presencia de visitantes se hace algo más evidente durante estas semanas. Mari, trabajadora de uno de los puestos de marisco, explica junto a su compañera que durante agosto sí se nota ese incremento de turistas, que supone un complemento para la actividad del mercado.

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Sin embargo, ambas tienen claro que el visitante ocasional no es quien sostiene el negocio durante todo el año. La clientela local continúa siendo la base de la Plaza de Abastos, también durante el verano, cuando los turistas se suman a quienes acuden habitualmente a comprar. Para las trabajadoras, esa combinación entre vecinos y visitantes permite que el mercado mantenga su actividad y que quienes llegan de fuera puedan descubrir también una parte de la vida cotidiana de Pontevedra.