La fiesta más participativa
Marín se enfunda el traje de corsario
Marín ya está inmersa en su Festa Corsaria, la número 15, que se considera la de más participación y una mayor extensión por las calles del municipio. Aunque el día grande es este sábado, con un centenar de mesas en la calle para comer, este viernes ya abrió el mercado y se organizaron diferentes actividades
N. D.
La programación arrancó con la apertura del mercado y diferentes actividades, incluyendo conciertos orientados especialmente al público más joven, mientras que este sábado hay propuestas desde la mañana hasta la noche y el cierre con fuegos artificiales después de la recreación histórica que centra el contenido de la fiesta.
«Cada año la gente se involucra más, participa más y se viste más y mejor», señalaba la alcaldesa, María Ramallo en la presentación del jueves. Considera que la fiesta se ha consolidado como una cita capaz de reunir a vecinos y visitantes alrededor de una propuesta que combina historia, gastronomía, animación y actividades para todos los públicos.
La celebración recuerda la figura de Gago de Mendoza y la lucha contra los franceses en una edición que apunta a ser la de mayor extensión organizada hasta el momento. Además de las zonas habituales como la Alameda, la Calle Real y Rúa do Sol, la celebración llega también al Parque Eguren, donde se concentra un mayor número de mesas. En total, se han recibido más de un centenar de solicitudes particulares, a las que se suman las ampliaciones de terrazas y actividades organizadas por los locales hosteleros.
Fueron 68 solicitudes de mesas por parte de particulares y otras 32 para la hostelería, además de convertir las calles, plazas y espacios en un auténtico escenario histórico, con actividades para todos los públicos y una importante presencia de la tradición marinera. Entre las principales citas estarán el Mercado Corsario, las bases marinas con las embarcaciones de Gago de Mendoza, una granja escuela y el Encontro de Vela Tradicional do 1800.
También hay lugar para el aprendizaje sobre la vida marinera, con clases de esgrima y tiro con arco, exhibiciones de aves, atracciones infantiles y una amplia propuesta de animación de calle. Durante la celebración hay cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento en diferentes zonas, especialmente en la zona histórica.
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