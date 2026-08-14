Marín se enfunda el traje de corsario

La programación arrancó con la apertura del mercado y diferentes actividades, incluyendo conciertos orientados especialmente al público más joven, mientras que este sábado hay propuestas desde la mañana hasta la noche y el cierre con fuegos artificiales después de la recreación histórica que centra el contenido de la fiesta.

No faltan las atracciones para los niños. / Rafa Vázquez

«Cada año la gente se involucra más, participa más y se viste más y mejor», señalaba la alcaldesa, María Ramallo en la presentación del jueves. Considera que la fiesta se ha consolidado como una cita capaz de reunir a vecinos y visitantes alrededor de una propuesta que combina historia, gastronomía, animación y actividades para todos los públicos.

Los corsarios invaden Marín. / Rafa Vázquez

La celebración recuerda la figura de Gago de Mendoza y la lucha contra los franceses en una edición que apunta a ser la de mayor extensión organizada hasta el momento. Además de las zonas habituales como la Alameda, la Calle Real y Rúa do Sol, la celebración llega también al Parque Eguren, donde se concentra un mayor número de mesas. En total, se han recibido más de un centenar de solicitudes particulares, a las que se suman las ampliaciones de terrazas y actividades organizadas por los locales hosteleros.

Un gran puesto de comida, uno de los ingredientes básicos de la cita. / Rafa Vázquez

Fueron 68 solicitudes de mesas por parte de particulares y otras 32 para la hostelería, además de convertir las calles, plazas y espacios en un auténtico escenario histórico, con actividades para todos los públicos y una importante presencia de la tradición marinera. Entre las principales citas estarán el Mercado Corsario, las bases marinas con las embarcaciones de Gago de Mendoza, una granja escuela y el Encontro de Vela Tradicional do 1800.

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También hay lugar para el aprendizaje sobre la vida marinera, con clases de esgrima y tiro con arco, exhibiciones de aves, atracciones infantiles y una amplia propuesta de animación de calle. Durante la celebración hay cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento en diferentes zonas, especialmente en la zona histórica.