Malestar vecinal por un compostero previsto muy cerca de un cruceiro en Pontevedra

La polémica generada en torno al compostero de materia orgánica proyectado por el Concello en la calle Augusto García Sánchez, en el barrio de Campolongo, no cesa. Si hace unos días el PP local criticaba la ubicación elegida inicialmente, al lado de la terraza de un restaurante, ahora las quejas llegan desde vecinos de la zona.

El material para su ejecución estaba almacenado inicialmente a un lado del restaurante, pero ahora ya se ha trasladado al otro lado del edificio, en una zona ajardinada presidida por un cruceiro. Y esta segunda ubicación tampoco convence precisamente por su cercanía a ese elemento.

Noticias relacionadas

Desde el Concello se insiste en que la ubicación definitiva aún no está decidida, pero ya ha aparecido una pancarta en el lugar de rechazo a ese emplazamiento. La ciudad cuenta con una treintena de áreas de compostaje comunitario y la intención es llegar a cien.