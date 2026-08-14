Las licencias se disparan en Sanxenxo y Pontevedra: 1.068 viviendas en un año

Pontevedra y Sanxenxo son los motores de la actividad urbanística y de construcción en la comarca, con notable diferencia sobre los demás. Hace apenas cinco años, en 2021, ambos concellos apenas otorgaron 300 licencias para construir nuevas viviendas. Pero en solo un lustro, esta actividad ha experimentado un crecimiento espectacular. El año 2025 se ha cerrado con un total de 1.068 autorizaciones de nuevos hogares en los dos territorios, el triple que en 2021. Además, es la primera vez en una década que se rebasa la barrera de los mil permisos. El peor ejercicio fue el de 2017, con solo 56 permisos urbanísticos en los dos municipios.

Sanxenxo destaca de forma notable en este apartado. Según los datos del Instituto Galego de Estatística, el pasado año otorgó licencia para 602 nuevas viviendas, fruto del interés de las promotoras inmobiliarias por hacer negocio en la villa turística. En Pontevedra fueron 466, buena parte de ellas para viviendas en edificios colectivos, una cifra por debajo pero también muy notable, sobre todo si se tiene en cuenta que en el año anterior solo fueron 189 nuevas viviendas y apenas un centenar en 2019.

Fue precisamente a partir de ese año cuando el sector empezó a mostrar síntomas de recuperación, una tendencia al alza, tanto para viviendas nuevas como para las rehabilitaciones, que se consolidó el pasado año con 50 licencias de obras mayores otorgadas por el Concello de Pontevedra, de las que 28 correspondieron a edificios de viviendas, tanto colectivas como unifamiliares. Esto supone un aumento del 40% con respecto a las cifras de 2024, cuando fueron veinte inmuebles, y el doble de los quince, casi todos chalés, autorizados en 2019. También hubo tres permisos de derribo, sin reconstrucción, y dos para remodelar locales comerciales o de oficinas.

Otras 17 autorizaciones municipales correspondieron a rehabilitaciones de inmuebles ya existentes, en algunos casos con su demolición previa, total o parcial. En este caso, el nivel es similar al de años anteriores, desde 2020 hasta ahora, ya que la rehabilitación se convirtió en la «tabla de salvación» de las empresas del sector cuando las nuevas promociones eran muy escasas. En todo caso, hace una década no se llegada a la decena de proyectos de recuperación de inmuebles en un año.

Sanxenxo presenta un panorama aún más positivo. En su caso, se pasó de 68 a 90 licencias de obra mayor, un 32% más, y se iguala el récord de 2023. Aún así, en pleno auge de las promociones inmobiliarias en la ciudad, con operaciones en pleno centro urbano y en los barrios, el Ministerio de Vivienda cerró el balance oficial de 2025 con un total de 767 operaciones de compraventa de vivienda en la ciudad de Pontevedra, un 16% menos que en el ejercicio anterior. Esta caída se dejó notar sobre todo entre los pisos nuevos.

Casa con bajo y dos plantas en la calle César Boente. | GUSTAVO SANTOS

Dos inmuebles del centro histórico avanzan hacia su rehabilitación por iniciativa privada

El centro histórico de Pontevedra sumará dos nuevas actuaciones de iniciativa privada después de que la Xunta de Goberno Local concediese licencia para intervenir en sendos inmuebles en las calles Padre Isla y César Boente. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, destacó ambos expedientes no tanto por su volumen económico como por su contribución a recuperar edificios y mejorar el tejido urbano de esta zona de la ciudad.

La primera licencia afecta a un inmueble situado en Padre Isla, entre la plaza de A Pedreira y los arcos de San Bartolomeu, del que actualmente se conserva prácticamente solo la fachada. El proyecto contempla la construcción de una vivienda unifamiliar, con un presupuesto de 68.285 euros, y la autorización incluye las obras necesarias para el derribo y posterior ejecución del nuevo inmueble.

La licencia establece en este caso un plazo máximo de seis meses para iniciar los trabajos y de 36 meses para terminarlos. Lores puso en valor que este tipo de promociones privadas permitan actuar sobre solares vacíos o construcciones deterioradas en pleno centro histórico, contribuyendo de esta forma a completar y revitalizar su entramado urbano.

La segunda intervención se desarrollará en César Boente, en un edificio compuesto por bajo y dos plantas. Se aprobó la legalización del vaciado interior, que ya había sido ejecutado, y se concedió la correspondiente licencia para reconstruir el inmueble manteniendo esa configuración de planta baja y dos alturas.

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Esta última actuación cuenta con un presupuesto cercano a los 257.000 euros y fija un plazo de un mes para comenzar las obras y de tres meses para su finalización. Entre ambos proyectos, la inversión privada supera los 325.000 euros, en dos intervenciones que el gobierno local considera especialmente relevantes por localizarse en el centro histórico.