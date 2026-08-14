Investigan un incendio nocturno que dañó maquinaria de una empresa en Cuntis
Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran movimiento de personas en la zona, en el polígono de A Ran
N. D.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las causas de un incendio declarado en Cuntis cerca de la medianoche y que causó daños a maquinaria de una empresa ubicada en el polígono empresarial de A Ran.
Todo apunta a que se trata de un incendio provocado, ya que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran movimientos de personas instantes antes de iniciarse las llamas, que afectaron sobre todo a un volquete y al terreno circundante, sin llegar a la nave principal, según apuntan desde el Servizo de Emerxencias de Cuntis.
El aviso del fuego llegó a las 23.50 horas y las tareas de extinción se solventaron en una hora.
Agentes de la Guardia Civil del puesto de Cuntis recabaron datos en la zona para concretar si se trata de un incendio provocado y, de ser así, localizar a los supuestos autores.
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