Investigados los responsables de unas obras en Sanxenxo por manipulación de amianto

La Guardia Civil, a través del SEPRONA de Pontevedra, ha investigado a cuatro responsables técnicos y empresariales relacionados con unas obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en el municipio de Sanxenxo, como presuntos autores de delitos contra el medio ambiente y contra los derechos de los trabajadores.

La investigación se inició tras un aviso del Centro de emergencias 112 alertando de un vertido de lodos a un regato que desemboca en la playa de Montalvo, municipio de Sanxenxo. Area que se encuentra dentro de los Hábitats del Plan Director Red Natura 2000, y lugar de conservación y hábitat de nidificación de la especie "pillara das dunas", catalogada como vulnerable e incluida en el catálogo gallego de especies amenazada.

Una patrulla de SEPRONA se traslada al lugar de los hechos y detectan que el vertido de aguas turbias procede de la zona de obras. Las posteriores actuaciones permitieron constatar que durante los trabajos se habría fracturado y cortado una antigua conducción de fibrocemento, cuyos análisis confirmaron la presencia de amianto, incluyendo fibras de crisotilo y crocidolita con diámetros respirables.

Según las pesquisas realizadas, parte de estos trabajos se habrían efectuado sin las medidas preventivas específicas exigibles para la manipulación de materiales con amianto. Asimismo, los fragmentos generados por las roturas habrían sido enterrados en la propia zanja, en lugar de ser gestionados como residuos peligrosos a través de los procedimientos legalmente establecidos.

Además, parte de estos trabajos se habrían efectuado por parte de los trabajadores sin las medidas preventivas específicas exigibles para la manipulación de materiales con amianto, vulnerando la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, estos hechos fundamentan la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores previsto en el artículo 316 del Código Penal.

Las diligencias instruidas por el SEPRONA han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cambados y de la Fiscalía provincial de Pontevedra.

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La Guardia Civil recuerda que la manipulación de materiales que contengan amianto debe realizarse exclusivamente bajo las condiciones y medidas de seguridad establecidas legalmente, debido al grave riesgo que sus fibras pueden representar para la salud.