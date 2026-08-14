La gran sardiñada del Día do Mariñeiro en Portonovo

Cientos de personas, en especial turistas, se congregaron a mediodía de este viernes ante a lonja de Portonovo para disfrutar de la gran sardiñada popular con la que la localidad dio el pistoletazo de salida a sus fiestas de San Roque, organizadas por segundo año por el Concello de Sanxenxo. El reparto de los más de 500 kilos de sardinas asadas forma parte de un homenaje al sector del mar con el Día do Mariñeiro.

Dos participantes, con sus platos, y la cola detrás. / Gustavo Santos

También están abiertas las atracciones y las tómbolas en el parque de O Espiñeiro y un tramo de Rafael Picó, entre la rotonda de Baltar y el cruce con la rúa Espiñeiro, que se corta durante las fiestas. Esta ubicación, estrenada el pasado año, permite mantener operativo el parking del varadero, si bien obliga a habilitar desvíos para acceder al pueblo.

Los encargados de asar las sardinas. / Gustavo Santos

Este sábado, Día de Santa María de Adina, continuarán las celebraciones litúrgicas durante la jornada y la música en las calles con Os Gatiños y Lembranzas. A partir de las 22.30 horas, la verbena en la que actuarán Los Players y América SL.

Una carpa abarrotada ante la lonja. / Gustavo Santos

El domingo, Día de San Roque, se celebrará el tradicional encuentro de imágenes y los actos litúrgicos. La verbena contará con Marbella y Alkar. A medianoche, se podrá disfrutar de un novedoso espectáculo pirotécnico desde la playa de Baltar. Los fuegos se lanzarán desde una plataforma en el agua.

El lunes, Día do Carme, tras las celebraciones litúrgicas en honor a la Virgen del Carmen y la ambientación musical, llegará la verbena con Panorama y Studio 21 DJ.

El martes, Día do Can, la programación incluye la Carreira Popular IV Memorial Rafael González, a las 11 horas, con el plazo de inscripción todavía abierto. La actividad continuará con los Xogos Populares, de 17.30 a 21.30 horas, para todas las edades, como el pau de sebo, la carrera de botes, manzanas flotantes… A las 20.00 horas se celebrará el desfile de disfraces de perros y el broche final lo pondrá París de Noia y Paco Vulkano.

El miércoles 19 se celebrará el Día del Niño en el que las atracciones ofrecerán descuentos a las familias. Será ya la única y último día de actividad del programa festivo.

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Hasta ese miércoles permanecerá cortado el tramo de la rúa Rafael Picó entre la rotonda de Baltar y el cruce con la rúa Espiñeiro. Para facilitar la circulación durante la cita festiva se establecen itinerarios alternativos: El tráfico pesado de camiones y autobuses deberá acceder por la Rúa do Espiñeiro, con entrada y salida reguladas por la Rúa Areal y la Rúa Espiñeiro, y con desvíos atendidos por semáforos. Los turismos y otros vehículos deberán utilizar la Rúa Areal y la Rúa da Mariña para su acceso, con salida prevista por la Rúa Espiñeiro.