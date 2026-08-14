La Escuela Naval de Marín inicia un nuevo curso: el lunes están convocados 242 futuros alumnos

La puerta Carlos I de la Escuela Naval, su acceso principal desde la plaza de España de Marín, se convertirá el próximo lunes en el habitual escenario de cada mes de agosto de emociones, despedidas y más de una lágrima. Para ese día, a las 10.00 horas, están convocados los futuros alumnos de la academia de la Armada con el fin de convertirse en oficiales.

Son 242 los jóvenes que deberán acudir a esta convocatoria, 115 de ellos para el cuerpo general si bien no siempre acuden todos y algunos abandonan esta carrera a lo largo del primer año.

Tal y como lo describe la propia Escuela Naval, "tras despedirse de sus familiares, cruzarán por primera vez, como alumnos la puerta de Carlos I, desde la que serán acompañados por sus mandos de brigada y la unidad de música de la Escuela Naval, hacia la explanada, en un tradicional acto que se repite todos los años por estas fechas"

En la mayoría de los casos, los aspirantes que ingresan por primera vez en la Escuela Naval Militar provienen de la vida civil, sin experiencia previa en el entorno militar. En apenas unas semanas deben adaptarse a un nuevo estilo de vida, el castrense, que regirá su conducta a partir de ahora, por lo que desde el 17 y hasta el 31 de agosto, inician una fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar con una duración de 15 días, fundamentalmente para que dicha transición se lleve a cabo de una manera gradual y eficiente.

Este año se espera la incorporación de 242 alumnos y alumnas, entre acceso directo a las diferentes escalas, incluyendo también el acceso como militares de complemento y promoción interna, con la siguiente distribución de plazas para el ingreso en la Escuela Naval Militar: 115 plazas para cuerpo general, 57 para el cuerpo de infantería de marina, 34 para el cuerpo de intendencia, 23 para el cuerpo de ingenieros de la escala de oficiales; y 13 para el cuerpo de ingenieros de la escala técnica de oficiales.

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Con más de tres siglos de historia, la Escuela Naval Militar es el principal centro de formación de los oficiales de la Armada. En la actualidad cuenta con más de seiscientos alumnos pertenecientes a distintos cuerpos, especialidades y nacionalidades.