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Encalla un velero portugués entre las playas de Portocelo y Mogor en Marín

Gardacostas rescató del buque a su único tripulante, un hombre de nacionalidad portuguesa

El velero portugués que ha encallado esta tarde entre dos playas de Marín.

El velero portugués que ha encallado esta tarde entre dos playas de Marín. / Cedida

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Pablo Varela

Susto en las aguas de Marín. Un velero portugués de nueve metros de eslora ha encallado en las rocas durante la tarde de este viernes entre las playas marinenses de Mogor y Portocelo.

Gardacostas de Galicia recibió el aviso y se desplazó hasta el lugar en el buque Sebastián de Ocampo para rescatar del velero a su único tripulante, un hombre de nacionalidad portuguesa. El hombre se encontraba en buen estado y fue transferido a una patrullera de la Guardia Civil después del rescate.

La Guardia Civil asegura que todo apunta a que el incidente se produjo debido a una avería en el motor.

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Según informa el servicio de emergencia, Gardacostas se encuentra estudiando la situación del barco varado para un posible desencallamiento cuando suba la marea. Por ahora se desconoce si será posible.

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