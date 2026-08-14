La Diputación de Pontevedra destina más de 6,7 millones de euros para cultura, deporte y obras municipales

La Xunta de Goberno de la Diputación ha dado luz verde este viernes a un paquete de inversiones que supera los 6,7 millones de euros. El presidente del ente provincial, Luis López, desgranó durante su comparecencia de esta mañana una inyección económica diseñada para sostener el tejido asociativo de la provincia y fortalecer los servicios municipales, priorizando el apoyo económico a las entidades culturales, la viabilidad del deporte base y proyectos urbanísticos concretos, como la mejora del núcleo de Outeiro en Sanxenxo.

En el ámbito de la cultura, la institución destinará 350.000 euros para respaldar la actividad de las entidades sin ánimo de lucro, lo que supone un incremento de 50.000 euros respecto al ejercicio anterior. Este fondo permitirá que 251 agrupaciones, veintidós más que el año pasado, mantengan el pulso de la agenda local. La partida se divide en dos líneas de actuación: una primera inyección de 290.000 euros llegará a asociaciones de 49 municipios para la organización de festivales y la dinamización del patrimonio inmaterial; la segunda, dotada con 60.000 euros, financiará la participación de 51 colectivos en certámenes celebrados fuera de Galicia. «Con hechos demostramos que queremos a la cultura, consiguiendo que llegue a todos los rincones de esta provincia, pero también llevándola fuera para que conozcan nuestro riquísimo patrimonio artístico», subrayó el mandatario provincial.

El respaldo de las arcas provinciales se extiende con idéntica fuerza al terreno deportivo, un área a la que la Diputación inyecta 700.000 euros destinados a garantizar la supervivencia y el día a día de los clubes que compiten en categorías locales y autonómicas. Este montante, que también experimenta un crecimiento de 50.000 euros interanual, se traduce en un salvavidas financiero directo para el deporte más modesto.

Sanxenxo dispondrá de 700.000 euros para ejecutar la urbanización del núcleo rural de Outeiro, en la parroquia de Dorrón

De la cifra global, 640.000 euros se repartirán entre 570 clubes de sesenta ayuntamientos, que ingresarán en sus cuentas ayudas que oscilan entre los 220 y los 3.000 euros. En paralelo, se ha reservado un fondo específico de 60.000 euros para los trece equipos de la provincia que militan actualmente en la categoría Preferente, con asignaciones que van de los 3.000 a los 6.000 euros por entidad.

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Más allá del soporte a las asociaciones ciudadanas, el montante global aprobado por el gobierno provincial reserva una partida para la obra pública a través del plan 'Máis Provincia'. En este apartado, la administración ha validado cerca de 1,7 millones de euros para acometer mejoras estructurales en seis ayuntamientos. De esta inyección de fondos destaca especialmente la partida que recae sobre Sanxenxo, municipio que dispondrá de 700.000 euros para ejecutar de manera íntegra la urbanización del núcleo rural de Outeiro, ubicado en la parroquia de Dorrón. Con este trámite, el organismo provincial busca consolidar un flujo constante de recursos que permita a los ayuntamientos mantener el nivel de sus dotaciones públicas.