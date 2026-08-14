Detenido un joven por lesiones graves a un menor turista en Sanxenxo
Fueron relevantes las gestiones de los amigos de la víctima a través de las redes sociales para localizar al agresor, que según la Guardia Civil es reincidente
Efectivos de la Guardia Civil de Sanxenxo, detuvieron a un joven de esta localidad como presunto autor de un ilícito de lesiones a un menor de edad, ocurrido a finales del pasado mes de Julio en la zona de ocio del puerto deportivo.
En la denuncia formulada por el padre de la víctima, su hijo se encontraba en compañía de unos amigos cuando fue objeto de una agresión por parte de otro joven, cuando se dirigía a la zona del parking, por lo que tuvo que ser asistido por los servicios sanitarios en un primer momento y trasladado posteriormente a un centro hospitalario., donde se comprobaron sendas fracturas del maxilar inferior.
Como la víctima era turista de la localidad, resultaron relevantes las gestiones realizadas por su propio círculo de amigos a través de las redes sociales, que permitieron obtener información y que, en contacto directo con los investigadores, facilitarían las primeras pistas que contribuirían a la identidad del presunto agresor.
Las pesquisas realizadas por el Equipo de Investigación de Sanxenxo lograron identificar al presunto autor del hecho, que ya habría propiciado otro episodio similar en el verano del pasado año, tal y como informa la Guardia Civil.
Tras su localización, se procedió a su detención, instruyéndose al efecto las diligencias policiales correspondientes, que han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de Guardia de Cambados, donde deberá comparecer cuando sea citado para ello.
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