36 mujeres muertas en lo que va de año
Clamor contra el peor dato de violencia machista desde 2019
Abel Losada encabeza un minuto de silencio por las cuatro últimas mujeres asesinadas
S. R.
A las puertas de la Subdelegación del Gobierno, el silencio se hizo a mediodía, un mutismo institucional y ciudadano que trató de arropar la memoria de las cuatro últimas mujeres asesinadas por violencia machista en Málaga, Cantabria, Asturias y Murcia, así como la crudeza de una estadística que aterra: cuatro menores acaban de quedar huérfanos tras la muerte de sus madres. Encabezada por el subdelegado, Abel Losada, la concentración escenificó el repudio a una sangría que no da tregua.
Con estos últimos crímenes, el contador se eleva a 36 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2026, dejando un rastro histórico de 1.377 víctimas mortales desde que comenzaron los registros en 2003. «Supone el peor registro acumulado hasta agosto desde 2019», advirtió Losada, flanqueado por representantes de las fuerzas de seguridad, cargos políticos y trabajadores de la administración del Estado. El subdelegado apeló a no bajar la guardia ante lo que definió como «una realidad intolerable», subrayando la urgencia de blindar el compromiso de las instituciones para erradicar una violencia estructural que también se ha cobrado la vida de tres menores en estos primeros ocho meses.
La Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero recuerda los servicios gratuitos como el teléfono 016, su equivalente en WhatsApp (600 000 016) y el chat online operan de forma ininterrumpida las 24 horas del día. Son la primera salida de emergencia, junto a los números policiales y de emergencias (112, 091 y 062), antes de que el maltrato ejecute su peor sentencia.
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