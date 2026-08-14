Cerdedo Cotobade recupera la memoria de su último alcalde republicano con una placa en su antigua vivienda

Cerdedo Cotobade rindió homenaje este jueves a Antonio Pousada Pérez, último alcalde republicano del histórico Concello de Cotobade, con un acto institucional celebrado en la Praza da Chan, en Carballedo. La jornada permitió recuperar y reivindicar la figura del antiguo regidor, cuya trayectoria y represalias tras el golpe de Estado de 1936 permanecieron durante años en silencio.

El acto reunió a representantes de la Corporación municipal, familiares de Pousada y vecinos. El historiador Xosé Fortes Bouzán fue el encargado de realizar una semblanza sobre su vida y su trayectoria política, mientras que la periodista Bibiana Villaverde ejerció como presentadora y Laura Moure puso el acompañamiento musical al violín.

Uno de los momentos centrales fue el descubrimiento de una placa conmemorativa delante de la que fuera vivienda de Antonio Pousada, protagonizado por el alcalde, Jorge Cubela, y familiares del homenajeado. Posteriormente, tuvo lugar una ofrenda floral en su memoria.

Vecinos y familia en el acto de recuerdo. / FdV

Durante su intervención, Cubela recordó que Pousada ejerció la Alcaldía desde la legitimidad institucional y que, tras el golpe de Estado de julio de 1936, fue destituido, detenido, procesado y represaliado. El alcalde defendió que el reconocimiento debía hacerse desde el respeto y el rigor histórico, pero también desde la concordia. «La memoria democrática no debe ser patrimonio de nadie, sino de todos», señaló.

La declaración institucional de reconocimiento y memoria de Antonio Pousada fue aprobada por unanimidad en el Pleno municipal. Cubela destacó precisamente este consenso entre los grupos políticos como una muestra de que la recuperación de la memoria puede servir para reforzar valores como la libertad, la democracia, la convivencia y el respeto a los derechos humanos.

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La jornada continuó posteriormente en el Centro Cultural Antonio Fraguas con la proyección de la película San Simón, cerrando una programación dedicada a recordar la figura del antiguo alcalde y a recuperar parte de la historia local. La nueva placa quedará instalada frente a su antigua vivienda como recuerdo permanente de Pousada y de quienes sufrieron la represión y la intolerancia.