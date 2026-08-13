La Xunta licita por más de 365.000 euros la nueva senda peatonal de Alende a A Espedregueira en Moraña

La Xunta licita las obras para la construcción de una nueva senda peatonal en la carretera PO-221, en el tramo que conecta los núcleos de Alende y A Espedregueira, en el municipio de Moraña. La actuación, que cuenta con un presupuesto de licitación de más de 365.000 euros, fue detallada por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, y el delegado territorial en Pontevedra, Pablo Fernández.

El nuevo itinerario tendrá una longitud de algo más de medio kilómetro y su objetivo principal es garantizar el tránsito peatonal en condiciones de seguridad. El proyecto da respuesta a una demanda directa del Concello para intervenir en una carretera que soporta una intensidad media diaria de 2.900 vehículos.

Además del tráfico habitual de residentes, la consellería destaca que esta vía constituye la principal zona de paso para los devotos que acuden a la romería de Os Milagres de Amil, uno de los eventos más multitudinarios del municipio.

La carretera soporta una intensidad media diaria de 2.900 vehículos y es zona de paso para los romeros que acuden a Amil

La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia ya ha publicado el expediente, de forma que las empresas constructoras interesadas tienen de plazo hasta el próximo 10 de septiembre para presentar sus ofertas. Una vez completada la adjudicación del proyecto, los trabajos sobre el terreno contarán con un plazo de ejecución de nueve meses. La previsión que maneja la administración autonómica es que la nueva infraestructura esté finalizada a lo largo del año 2027.

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Esta obra, considerada por la Xunta como una actuación transformadora para fomentar los hábitos saludables y el descubrimiento del patrimonio local, se ejecutará al amparo del Plan de Sendas de Galicia. A través de este programa, la administración gallega ya ha habilitado más de 300 kilómetros de itinerarios peatonales y ciclistas en el conjunto de la comunidad autónoma.