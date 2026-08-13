Vilaboa acogerá el Campeonato de Galicia de Pumptrack

Vilaboa se convertirá este sábado, 15 de agosto, en uno de los puntos de referencia del Pumptrack en Galicia, gracias a la celebración del Campeonato de Galicia 2026. La prueba, organizada por el Club Ciclista Val de Ulló junto a la Federación Galega de Ciclismo, reunirá en la pista de A Canteira de Paredes a corredores de diferentes edades y categorías, tanto masculinas como femeninas.

El campeonato supone también una oportunidad para poner en valor una instalación que según destacó el Concello, se está consolidando como un espacio para la práctica deportiva, los entrenamientos y la competición. La pista cuanta con más de 300 metros de trazado continuo y está integrada en el entorno de la antigua cantera.

La jornada contará con la participación de deportistas de categorías promesa, principiante, alevín, infantil, cadete, júnior, Sub-23, elite y máster. Cada participante disputará don mangas y será el mejor tiempo obtenido el que determinará la clasificación final. En las categorías más pequeñas, que no optan al título autonómico, también habrá pódium propio.

La actividad comenzará a las 16:00 horas, con los entrenamientos oficiales, que se prolongarán hasta las 17:30. Posteriormente, tendrá lugar la reunión de directores deportivos, y dará comienzo la competición. La organización establece además diferentes zonas dentro del recinto para garantizar el correcto desarrollo de la prueba, con espacios diferenciados para participante, público, equipos y organizadores. Además, un ara médica estará disponible, con personal sanitario y ambulancia.

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El Concello de Vilaboa, que apoya la cita junto a la Xunta de Galicia y la Deputación de Pontevedra, considera que la celebración de este campeonato representa un paso más en la consolidación del municipio como sede deportiva y en la promoción de una modalidad en expansión. La organización espera una elevada participación y anima a los vecinos a acercarse a la cantera para disfrutar de una jornada de deporte y convivencia.