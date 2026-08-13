Sanxenxo llega a 815 donaciones de sangre al año y supera la media gallega con 48 por mil habitantes

El alcalde, Telmo Martín, visitó ayer la unidad móvil de la Axencia de Doazón de Sangue (ADOS) ubicada en el entorno de la Praza de Portugal con el objetivo de fomentar la participación ciudadana durante el período estival. Esta iniciativa acerca la a donación a más de 170 municipios gallegos hasta finales de agosto, con el fin de garantizar la participación de la población en las campañas de ADOS durante el periodo estival y obtener alrededor de 22.000 donaciones en toda Galicia.

Durante 2025, Sanxenxo realizó 815 donaciones de sangre, una tasa nueve puntos por encima de la media de Galicia, es decir, 48 por cada 1.000 habitante. Martín animó ayer a la población a «seguir donando y mejorando esta media gallega que muestra nuestra solidaridad y compromiso».

La Axencia recuerda que todos los días del año son precisas 400 donaciones para garantizar el adecuado abastecimiento de componentes sanguíneos a nuestros hospitales. Esta cifra se mantiene en los meses de verano, un período especialmente sensible debido a la deslocalización de los donantes habituales.

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Las personas que participen en la campaña de verano recibirán como regalo una almohada o un balón de playa por su participación y, en esta ocasión, a un lado de la unidad móvil se instaló un espacio que simula una típica terraza de verano. Los donantes pueden inflar un globo que pasa a formar parte de la escenografía y, de este modo, simbolizar ese aire que supone para muchos enfermos una transfusión de componentes sanguíneos.